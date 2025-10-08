חג הסוכות הוא זמן מיוחד של "זה אלי ואנוהו" יש ביטוי והזדמנות מיוחדת להדר, ליצירה ולאומנות. בכל תפוצות ועדות ישראל יש מסורות של יצירה יהודית מקורית, בכלי הקדושה ותשמישי המצווה. מבניית הסוכה וקישוטיה, קופסאות לאתרוג ואף פאר בארבעת המינים והאיגוד שלהם, כפי שהגמרא בסוכה מספרת על אנשי ירושלים, שהיו אוגרין את לולביהן בגימוניות של זהב.

בפרק זה בסדרת 'זמן אומנותינו' עם משה מנס אנו יושבים לראיון עם מוטי הלר יוצר קומיקס ואמן חרדי אשר מציג תפיסה מורכבת של האמנות כמנוף חינוכי ורוחני, המשלבת יצירתיות עמוקה עם שמירה על ערכים ומסורת. הלר עצמו מעיד כי הצלחתו בלימוד התורה הגיעה כאשר למד לנתב את כישרונו האמנותי לתוך הגמרא, כאשר המשמעות המדהימה היא שניתן לתת כלים בלימוד אם הכישרון שלו מנווט נכון.

הקומיקס האיכותי, לדידו של הלר, צריך להתמקד בהעברת מסר ברור ותכנים תורניים. הלר נוטה יותר לכיוון של סיפורי צדיקים ונושאים רוחניים כמו יורצייטים (הילולות) ופרשות שבוע. לדבריו בעת ציור דמות צדיק, האתגר הוא לא רק הדיוק, אלא להוציא את "האור של הצדיק, את ההילה שלו" ואת טוב לבו, עבודה הדורשת "נפש" וחיבור לסיפור. גם כאשר עוסקים בסצנות אקשן ("בומטרח"), יש להעבירן בחן וחינניות.

יצירת הקומיקס החרדית אף נתונה לביקורת חריפה, במיוחד על רקע קומיקסים מסחריים רבים המציעים "תוכן רדוד" אותם מכנה מנס כ'סוכר פשוט'. ביקורת זו מתייחסת לסיפורים שטחיים המשתמשים באקשן מוגזם ובפנטזיות של 'נס ברגע האחרון'.

המנגנים החסידיים הרקידו בשמחת בית השואבה בקהילה הליטאית הגדולה

גם במישור המקצועי, במסגרת השיחה עולה ביקורת נגד אלו הפונים לאמנות כי הם חושבים שניתן להרוויח כסף בקלות או באמצעות קיצורי דרך. מנס משתף מנסיונו כצייר קירות וכאחד שלקח קורסים בהם הבטיחו הרים וגבעות אך האמת היא שכדי להיות אמן אמיתי, יש צורך ללמוד קודם כל את הבסיס, את הרישום, ולא להסתמך רק על כלים טכניים מתקדמים כמו Airbrush או לוחות דיגיטליים. ומה עם שילוב של בינה מלאכותית? ומה עם הכלים המתקדמים, האם הם יחליפו את הצייר? על זאת ועוד צפו בראיון מרתק זה.

