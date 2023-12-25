ראיון חג עם צייר הקומיקסים הפופולרי שמציג אלתורים עם לוח דיגיטלי | יוני גרשטיין אמר לו 'לא' אך התשובה שלו הפכה אותו לסיפור הצלחה | איך האומנות היא כלי ללמוד גמרא וסיפורי הקומיקס ההזויים | הילד החולה ז"ל שהונצח בספר בצורה מקורית | האם AI ייתר את הצורך בציירים והאם כל אחד יכול לצייר | צפו (זמן אומנותינו)
48 שנים אחרי שהסופר שמואל ארגמן ז"ל כתב את 'הילדה שברחה מהמנזר' - אחד הספרים הפופולאריים מאז ומעולם לציבור החרדי העוסק בחילוץ ילדה יהודייה שנכלאה במנזר נוצרי, הוציאה השבוע מחלקת ההוצאה לאור של ארגון 'יד לאחים' ספר חדש לילדים הממחיש - באמצעות סיפור מסעיר וציורי קומיקס מרהיבים של האמן זאב סוקול - את הפעילות הברוכה של הארגון למאבק בנגע המיסיון הנוצרי (חרדים)
אמני מחאה חרדים וגלריות ליצירה יהודית • הקנסות שחוטף האומן שמצייר את שוק מחנה יהודה • הצעד המפתיע של מובילי תנועת התשובה • למה נעלם איש הגרפיטי מקרית ספר ומה התנאי שלו לראיון • על הומור חתרני ומסרים נוקבים בפרק 2 בסדרת האומנות
הקיץ מגיע ואתו הפתעה לילדים. תאגיד המיחזור אל"ה מציג: 'הבלנבים ומיחזורית הזמן'- חוברת קומיקס צבעונית ומרתקת מלווה בדיסק שמע בניצוחו של ר' יוסלה אייזנבך, שתעניק לילדיכם את יפי המיחזור בצורה חווייתית, מלאת מתח והומור (משפחה, שיווקי)