ביום שבו השמיים מעל הים המזרחי נחרשו על ידי מטח טילים בליסטיים צפון-קוריאני, נחת היום (ראשון) נשיא דרום קוריאה, לי ג'ה-מיונג, בבייג'ינג.

מדובר בביקור הראשון של מנהיג קוריאני על אדמת סין מזה שבע שנים – מהלך שמוגדר ב-Nikkei Asia כנקודת מפנה אסטרטגית שעשויה לעצב מחדש את יחסי הכוחות בין המעצמות.

פרגמטיזם תחת אש מאז בחירתו ביוני 2025, הנשיא לי מוביל קו של "פרגמטיזם מאוזן". לפי ניתוח ב-South China Morning Post, בעוד קודמיו נצמדו לוושינגטון, לי מבין שהדרך ליציבות עוברת דרך בייג'ינג.

המטרה הרשמית: הפשרת היחסים שקפאו מאז משבר מערכת ה-THAAD ב-2016. לי מנסה לשכנע את שי ג'ינפינג שהידוק הקשר הצבאי עם ארה"ב הוא הגנתי בלבד, בעודו לוטש עיניים לשיתוף פעולה כלכלי חיוני.

הפרובוקציה של קים והשתיקה של שי התזמון אינו מקרי. שעות ספורות לפני הנחיתה, שיגרה פיונגיאנג מסר בוער בדמות ניסויי טילים.

בסיאול מעריכים, כפי שדווח ב-Reuters, כי קים ג'ונג און חושש מהתקרבות בין בעלת בריתו הגדולה (סין) לבין יריבתו המרה מדרום. לי צפוי להציב בפני הנשיא שי דרישה חד-משמעית: להשתמש במנופי הלחץ הכלכליים כדי לרסן את טירוף המערכות של צפון קוריאה, במיוחד לאור השתדקויות הקשרים בין פיונגיאנג למוסקבה.

מלחמה על השבבים והתרבות אל המטוס הנשיאותי הצטרפה משלחת של 200 ראשי תעשייה, ביניהם בכירי סמסונג ו-SK. ב-Bloomberg מדגישים כי הקרב האמיתי הוא על "הזהב החדש" – מינרלים קריטיים לייצור שבבים ורכבים חשמליים, שבהם סין אוחזת במונופול. במקביל, בסיאול מקווים שהביקור יביא לקץ החרם על "הגל הקוריאני" (Hallyu), ויאפשר לכוכבי הפופ והתרבות הקוריאנית לשטוף מחדש את השוק הסיני.

סיכום: הימור בסיכון גבוה האם לי יצליח לרקוד בין הטיפות? ב-The Diplomat מעריכים כי הצלחתו תימדד ביכולתו להביא הישגים כלכליים מבלי לעורר את חמתה של וושינגטון. עבור סין, מדובר בהזדמנות פז לתקוע טריז בברית המשולשת ארה"ב-יפן-קוריאה. המזרח הרחוק עוצר את נשימתו: האם נפתח כאן דף חדש, או שמדובר בהפוגה זמנית לפני הפיצוץ הבא?