עצרת הענק שתוכננה לסוף השבוע בוטלה - במקומה יתקיימו עצרות תפילה מקומיות | פרובוקציה ב'נחלת': כך הצליח עובד התחזוקה למנוע הסלמה | לא תאמינו - אבל זו הסיבה שגרמה לחסידים קשור 'גארטל' ארוך ולבן מחוץ לבניין | בג"ץ שוב מקבל עתירה קנטרנית: זו הסנקציה הכלכלית החדשה נגד בחורי הישיבות, הפעם: דרך הביטוח הלאומי | הלם בכפר חב"ד: 'סליק' נשק התגלה באקראי - המשטרה חוקרת | סיקור מיוחד בפרסום ראשון: מה עומד מאחורי ההסלמה במלחמות העבריינים בבני ברק, וגם; האם המשטרה ידעה מראש על היתכנות אירוע אלים הלילה בציר ז'בוטינסקי? (מעייריב)
מתקפת הסייבר על בית החולים 'מעייני הישועה', סערת המשכנתאות במגזר החרדי, ספר התורה של הילדים, הקעמפ של הקהילה מתל אביב, בין הזמנים שלא נגמר בבעלזא, ההפגנות בבר אילן והקאבר המרגש לשירו של יואלי וייס • צפו בתוכנית המלאה (מעייריב)