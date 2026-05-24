"בושה למדינת ישראל": מחדל קו 100 וההפקרות בתחבורה הציבורית

התמונה שצילם משה מנס הבוקר אומרת הכל: נתיבים חדשים נוספו לכביש, האספלט עוד מבריק, אבל המכוניות? הן עומדות באותו פקק נצחי בדרך למודיעין עילית. "שנה וחצי אני אומר לכם את זה כאן בתוכנית 'דבר ראשון'", פתח מנס במונולוג נוקב. "הפקקים לא ייפתרו עד שתהיה פה תחבורה ציבורית שאפשר לסמוך עליה. כל אוטובוס הוא 50 מכוניות פחות על הכביש, אבל למשרד התחבורה כנראה לא באמת אכפת".

כדי להבין עד כמה המצב "על הפנים", אירח מנס את יוסי עבדו, נוסע שחי את הסיוט היומיומי על בשרו, בפינה חדשה שתעקוב מעתה באופן קבוע אחרי מחדלי התחבורה בישראל.

"קו 100? יותר כמו קו 0"

הסיפור המרכזי שעמד במוקד השבוע הוא קו 100, הקו שאמור להיות "הבשורה" של הנתיב המהיר ממחלף שפירים לירושלים. הרעיון נשמע מבטיח: חניתם בחינם, עליתם על אוטובוס שיוצא כל עשרים דקות, ודילגתם על הפקקים.

אבל המציאות, כפי שמתאר עבדו, היא "צרה צרורה". "אוטובוסים פשוט לא יוצאים. מדלגים על קווים באופן שיטתי", הוא מספר בכאב. "אתה עומד, מחכה 40 דקות, ופתאום רואה את האוטובוס בורח לך מול הפרצוף בלי לעצור. ככה גורמים לאנשים להתייאש ולחזור לרכב הפרטי", ולא עוד "הבעיה בקו בעניי זה קורה באופן שיטתי בקו הזה - כולם סובלים מחוסר שירות לציבור נורמאלי מזה הקו והחברה הזו שלא מצלחים לספק שירות תקין - כולם סובלים".

חזרה הביתה בשלוש שעות

הנתונים שעבדו מציג בלתי נתפסים. "אני יוצא מהעבודה באזור חמש אחר הצהריים. לוקח לי להגיע הביתה למרכז בשבע, שמונה, לפעמים אפילו בתשע בלילה. שלוש-ארבע שעות בשביל נסיעה שאמורה להיות קצרה! הקו של חמש לא הגיע, הקו של חמש וחצי איחר, ועבר בעשרעם דקות וגם לא עצר בתחנה, תחכה עוד חצי שעה ותתפלל שהפעם יצא בזמן וגם יעצור, והנוסעים פשוט אבודים".

עבדו, שחבר בקבוצות מחאה של נוסעים, מספר על תופעה מדאיגה של "דיווחים כוזבים". "אנשים מתלוננים למשרד התחבורה, אבל מקבלים תשובה שהפנייה נבדקה ונמצאה לא נכונה כי הנהג דיווח שהוא כן יצא. יש לנו סרטונים, יש לנו ראיות מהשטח שהקו לא היה, אבל המערכת מורחת אותנו".

חברת 'תנופה' והדובר הנעלם שותק

במהלך הדיון הוצג סרטון מהשטח: נוסעים עומדים חסרי אונים בשעה 6:32, למרות שהיו אמורים לצאת ב-6:00. בסרטון נשמע עבדו שואל את הנהג: "היית צריך לצאת לפני עשרים דקות!", והתשובה? מריחה אחת גדולה.

"פניתי כמה פעמים לחברת 'תנופה' לבקש תגובה," אומר עבדו, "אבל הדובר שלהם פשוט לא עונה לאימיילים".

משה מנס לא נשאר חייב ושלח הזמנה פתוחה בשידור: "דובר חברת 'תנופה', אנחנו מזמינים אותך לכאן, לאולפן. בוא תשב מול הסרטונים של הנוסעים, תסתכל להם בעיניים ותסביר את המחדל הזה".

"לא נתייאש - הגיע זמן לשינוי"

הפינה החדשה ב"דבר ראשון" לא מתכוונת לעצור בקו 100. מנס ועבדו קוראים לציבור לשלוח תיעודים, סרטונים ותלונות על כל קו וכל חברה – בין אם זו 'תנופה', 'אגד' או כל מפעיל אחר.

"אני רוצה לדעת כמה כנסות משרד התחבורה באמת הטיל עליהם," סיכם עבדו. "הגיע הזמן שהדוחות לציבור יהיו שקופים. אנחנו נהיה כאן כל שבוע, ולא נרפה עד שהתחבורה בישראל תיראה אחרת".

גם בשבוע הבא, נעסוק בעוד תיעודים מקו 100, אם דוברות חברת 'תנופה' יחליטו להתיחס או לא

בכל מקרה אנו נמשיך לפרסם. תמשיכו לשלוח אלינו תיעודים.

סובלים גם אתם בדרכים? קו האוטובוס שלכם לא הגיע? שלחו לנו את התיעודים למערכת 'כיכר השבת' ונעלה אותם לדיון בתוכנית הבאה.