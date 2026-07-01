אבל כבד: עם ישראל מבכה את הרצח המזעזע של הרב עמוס גואטה

פתחנו את התוכנית היום בלב שבור ובזעזוע עמוק שמסרב להרפות. הבוקר התעורר עם ישראל לבשורה קשה ומטלטלת: הרב עמוס גואטה נרצח לפנות בוקר בדם קר – על ידי לא אחר מאשר תלמידו שלו. שלא היה בריא בנפשו, המחשבה על אדם שקם על רבו, על מי שהשקה אותו תורה ודעת, היא בלתי נתפסת ומנפצת את כל קווי היסוד המוסריים שלנו.

מלכודת המוות הניקוטינית: הסיגריות האלקטרוניות הן כרטיס כיוון אחד לקבר

בהמשך אירחנו באולפן את פרופסור צבי פרידלנדר לשיחה מצמררת על מה שנראה כמו האיום הבריאותי השקט והמסוכן ביותר של הדור הנוכחי: הסיגריות האלקטרוניות. הציבור, ובעיקר הצעירים, נוטים לחשוב שמדובר ב"אדים תמימים" בריח פירות, אך האמת המדעית קובעת שמדובר במלכודת מוות מתוחכמת.

הסיגריות האלקטרוניות הללו הן לא יותר מאשר "סם מעבר" יעיל ואכזרי שממכר את הגוף במהירות שיא, ומוביל בסופו של דבר לעישון סיגריות רגילות. הנתונים הרשמיים צריכים להרעיד כל בית בישראל: 30 בני אדם מתים בכל יום בישראל כתוצאה ישירה מעישון! מדובר באוטובוס מלא באנשים שנמחק מדי יום ביומו. הריאות של המעשנים הופכות לשדה קרב מצולק, וכל שאיפה מהמכשירים האלקטרוניים האלה היא הימור מודע על החיים שלכם. הגיע הזמן להפסיק לשחק ברולטה רוסית, לפקוח את העיניים ולהבין – הניקוטין הזה הורג, ובקצב רצחני.

נינג'ה של ערכים: דביר אפרתי כובש את הפודיום העולמי בלי לוותר על הציצית

בזווית אחרת לחלוטין, קיבלנו השראה עצומה מסגן אלוף העולם בנינג'ה לשנת 2026 – דביר אפרתי. דביר הכניס אותנו אל מאחורי הקלעים של עולם הספורט ההישגי והתובעני ביותר. כדי להגיע לטופ העולמי, הוא עובר שגרה מפרכת שכוללת דגש קיצוני על ספרינטים, סיבולת אצבעות כמעט לא אנושית וחיזוק חגורת הכתפיים, לצד נסיעות יומיות של שעה ורבע, כיוון אחד, רק כדי להגיע למכון הכושר המתאים.

אך הסיפור האמיתי של דביר הוא לא רק הפיזיולוגיה, אלא הרוח והערכים. דביר שיתף בוויתורים הבלתי נתפסים שהוא עושה בחו"ל כדי לשמור על עקרונותיו: החל מנסיעה מטורפת של 10 שעות מצפון קרוליינה רק כדי להשיג אוכל כשר, ועד להפסד מנוף של תחרויות ונקודות דירוג קריטיות בגלל שמירת שבת. למרות הכל, כשהוא עולה לפודיום העולמי, הוא עושה זאת בגאווה עם הציצית בחוץ. "על הערכים שלי אני לא מדלג", הבהיר אפרתי, והוכיח שאפשר להגיע לפסגת העולם בלי לאבד את הנשמה.

עיתונאי בקו האש: האם הציבור החרדי נהפך לקיצוני יותר?

אחד החלקים הסוערים בתוכנית היה הריאיון עם יואלי ברים, כתב ערוץ 13 לענייני חרדים, שחווה על בשרו אלימות קשה והותקף באכזריות במהלך הפגנה סוערת. ברים תיאר מציאות מפחידה שבה עיתונאים הופכים למטרה לגיטימית. הוא סיפר על התחושות הקשות בשטח ועל הצורך בליווי והגנה. במהלך הדיון עלה שמו של מרדכי דוד שהיה נוכח במקום, כאשר הועלתה האפשרות שנוכחותו והתנהלותו תרמו לאווירה המתוחה והמוסתת סביב בריים, וייתכן שאף הובילו ישירות להתפרצות התקיפה הפיזית.

האירוע החמור הזה פתח פתח לשאלות הנוקבות ביותר: האם הציבור החרדי, או חלקים רחבים מתוכו, עוברים תהליך מואץ של קיצוניזציה? האם המתיחות החברתית הגיעה לנקודת אל-חזור שממנה כבר אי אפשר לתקן? ברים ניסה לנתח את השורשים של השנאה והאלימות הזו בשוליים החרדיים, ותהה יחד איתנו מה יכול להיות הפתרון למצב שבו החוק והסדר הציבורי נרמסים ברגל גסה.

שתי מדינות לשני עמים? הדיון הסוער על חלוקת ישראל למדינה חרדית ומדינה חילונית

בהמשך ישיר למתיחות ברחובות, עסקנו בהצעה המהדהדת שהעלה אתמול משה מנס, שהציע פתרון רדיקלי ומעורר מחלוקת: הפרדת ישראל לשתי מדינות נפרדות – מדינה אחת לציבור החרדי ומדינה שנייה לציבור החילוני.

ניתחנו באולפן את הצדדים השונים של הרעיון הטעון הזה. מצד אחד, התומכים טוענים כי הפערים התרבותיים, הכלכליים והדתיים כבר גדולים מכדי גישור, והפרדה כזו תמנע מלחמת אחים ותאפשר לכל מגזר לחיות על פי אמונתו באופן מוחלט. מנגד, עלו הטיעונים הכבדים נגד המהלך: חוסר ההיתכנות הכלכלי של מדינה חרדית עצמאית ללא תשתית המיסוי החילונית, האיום הביטחוני הקיומי על שתי הישויות, והשאלה הגיאוגרפית והלוגיסטית – איך בכלל מתחילים לחלק מדינה קטנה כל כך? השאלה הגדולה נותרה פתוחה: האם מדובר בחזון אפוקליפטי ישים, או שמא בפנטזיה מסוכנת שתחריב את הכל?

האם עדיף להישאר בחממה או להיחשף לעולם הגדול?

חתמנו את התוכנית בדיון פילוסופי-קיומי עמוק שנוגע בנפשו של כל אדם: מה עדיף – להישאר בתמימות המוגנת של פעם, כפי שהיינו כילדים בחממה הקהילתית והמשפחתית, או לבחור להיחשף לעולם הגדול, לשאוף הכי גבוה, ולחיות בעוצמה מקסימלית על אף כל הסיכונים והמחירים?

מצד אחד, החיים המודרניים והחשיפה לעולם הרחב מציעים הגשמה עצמית, קריירה, ידע ופריצת גבולות. מצד שני, המחיר הוא לעיתים קרובות אובדן השקט הנפשי, שחיקת הערכים התמימים, ובדידות גדולה במרוץ החיים התובעני. האם שווה להקריב את גן העדן של הילדות והתמימות בשביל הזכות "לחיות בגדול"? התשובות, כפי שנוכחנו לדעת, מורכבות ולא פשוטות בכלל.