כיכר השבת
תכנית השידוכים יוצאת לדרך

"הוא סיפר לי שאשתו הייתה מרימה עליו ידיים" | הצצה ל"בודד ליין"

יוסי חיים מימון בראיון לתכנית דבר ראשון על הפודקאסט החדש שלו בודד ליין – פודקאסט שמתעסק בעיקר בעייני שידוכין על כל ההיבטים שלו. החל בסיפורים אישיים וכלה באנשי מקצוע שמסבירים ''מה קרה לנו''. על הנושא הבוער הזה והעיסוק בו בלי לצאת 'צהוב' (כיכר)

אחד הראיונות המרכזיים והמרגשים ביותר בתוכנית 'דבר ראשון' נערך עם איש התקשורת והיוצר יוסי חיים מימון, שהגיע לאולפן כדי להציג בפני הצופים את תוכניתו החדשה והמיוחדת – "בודד ליין".

פרויקט תקשורתי ייחודי שמבקש לצלול לעומק עולם השידוכים על כל רבדיו, מהציפייה והתקווה, דרך האכזבות והמכשולים, ועד לרגעים הקטנים של אור שמפציעים בדרך. התוכנית מביאה אל המסך זווית אותנטית, כנה ובוגרת בהרבה ממה שהצופה הישראלי הורגל אליו עד כה.

כבר בתחילת השיחה השיתוף נערך מתוך מקום אמיתי ואישי. "רוב הפודקאסטים והתוכניות שעוסקות בנושא השידוכים מנוהלים, באופן טבעי, על ידי אנשים נשואים," הסביר באולפן, ולא היסס לחדד את הנקודה שעומדת בבסיס הרעיון שלו. "אבל לדעתי, כדי לדבר על התהליך הזה בכנות ובעומק, צריך מישהו שחווה אותו בעצמו על בשרו את הכאב שבו, את האתגרים היומיומיים, ואפילו, ולמה לא, את ה'כיף' שיש ברווקות. רק ככה אפשר לדבר עם הצופים והמאזינים בגובה העיניים, בלי התנשאות ובלי מרחק."

הדברים נוגעים בנקודה רגישה וכואבת עבור רבים וטובים בציבור החרדי והדתי, אלו שמוצאים את עצמם מתמודדים יום־יום עם עולם השידוכים על שלל הקשיים שבו. "בודד ליין" מבטיחה להיות לא רק עוד תוכנית תקשורתית, אלא כתובת אמיתית שמדברת אל הלב, מתוך הבנה, אמפתיה וניסיון אישי – ולא מתוך תיאוריה בלבד.

בין המרואיינים הרב אסף רצון איש 'כיכר השב', שמתעסק בתקשורת מקרבת, בניה פרץ בסיפור אישי מיוחד ומטלטל, הפסיכולוג הקליני הר' עזרא נפי שמדבר על בחורים שמבטלים שידוך, המגשר ישראל גינזבורג שמספר על פרק ב' וההתנהלות ועוד.

הפרק הראשון של 'בודד ליין' יעלה בסוף השבוע.

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