את התיאור הכואב הזה מביא המגיש משה בפתח התוכנית "תהיה בריא", בראיון נוקב ומטלטל עם ד"ר רוני ברקוביץ' — מנהל אגף אכיפה ופיקוח במשרד הבריאות, סגן יו"ר בוועדה של ארגון הבריאות העולמי (WHO), דוקטור לרוקחות ומחבר הספר "מכורים".

בראיון חשוף, ד"ר ברקוביץ' מנפץ מיתוסים מסוכנים, מזהיר מפני התופעות השקטות שמחלחלות לתוך הבית החרדי, ומסביר למה החומרים המסתובבים ברחוב כיום הם כבר מזמן לא מה שהיו פעם.

מלכודת הקנאביס: "פעם זה היה 5% THC, היום זו רולטה רוסית"

רבים נוטים להתייחס לקנאביס כאל "צמח טבעי ותמים", אך ד"ר ברקוביץ' מבקש להבהיר: התמונה בשטח קשה ומסוכנת ממה שנדמה.

שינוי דרמטי בריכוז: בעבר, ריכוז החומר הפעיל (THC) בקנאביס עמד על כ-5% בלבד. כיום, הנדסה גנטית וגידולים מודרניים מביאים את הריכוזים לרמות חסרות תקדים של 20% עד 30%.

סכנת ה"נייס גיא": המשתמש ברחוב אף פעם לא באמת יודע מה הוא קונה. פעמים רבות מדובר בחומרים סינתטיים מסוכנים בהרבה, המרוסים על הצמח ללא פיקוח.

המחיר הנפשי והגופני: השימוש גורם לעלייה מהירה בסבילות הגוף (הצורך במינון הולך וגדל כדי להשיג את אותה ההשפעה), להתמכרות קשה ולתופעות לוואי חמורות – כולל התקפים פסיכוטיים ואשפוזים.

גם בקנאביס רפואי יש סיכון: "אני תומך בשימוש למטרות רפואיות מוצדקות," מבהיר ד"ר ברקוביץ', "אבל חייבים להבין: גם קנאביס רפואי במינונים גבוהים לתקופה ארוכה הוא סם ממכר בעל תופעות לוואי קשות. השימוש בו ללא רישיון כחוק – הוא עבירה פלילית לכל דבר."

הסכנות השקטות במגזר: מ"דבש לשלום בית" ועד ערוצי טלגרם

אחת החשיפות המטרידות בראיון נוגעת לחומרים המסתובבים מתחת לרדאר בתוך הקהילה. השוק המוצף במודעות רחוב ובהבטחות שווא טומן בחובו סכנת חיים ממשית.

ה"דבש" המזויף שאיים על שוחררי הבריאות

ד"ר ברקוביץ' מספר על תופעה של מכירת "דבש טבעי לשלום בית" בבתים פרטיים ודרך מודעות פיראטיות, תוך שימוש בחותמות כשרות מזויפות של בד"ץ בית יוסף.

מה גילתה המעבדה? בדיקה מול הבד"ץ העלתה כי מעולם לא ניתנה הכשרות למוצר, ובבדיקת מעבדה התברר כי לא מדובר בדבש – אלא בסירופ סוכר שצורפו אליו חומרים תרופתיים פעילים (כמו החומר הפעיל לבעיות בריאות ספציפיות).

הסכנה הבריאותית: אדם הנוטל תרופות ללב, לחץ דם או סוכרת וצורך את ה"דבש" הזה, חשוף לאינטראקציה תרופתית קטלנית, לשינויים חדים בלחץ הדם ולהתקפי לב.

כדורי דיאטה ותוספים מסוכנים

נשים ונערות הנגררות אחר הבטחות מפתות של "להרזות 10 קילו ב-30 יום" רוכשות כדורים "טבעיים" לכאורה דרך בלדרים או בערוצי טלגרם. החומרים הללו, שמגיעים לרוב מסין ומהודו, מכילים רכיבים כימיים אסורים ומסוכנים שלא אושרו מעולם על ידי משרד הבריאות. בנוסף, כל ניסיון להשיג ירידה מהירה במשקל ללא מאמץ או מעקב רפואי מוביל לתוצאה הפוכה. ללא שינוי אורח חיים ואימונים, ברגע הפסקת השימוש המשקל חוזר במהירות בצורת אחוזי שומן גבוהים יותר

אלכוהול מזויף וזליגה לשימוש יומיומי

מתי מבינים שבחור שנחשף לאלכוהול בסעודת שבת נמצא בבעיה? ד"ר ברקוביץ' מסביר כי נורות האזהרה חייבות להידלק ברגע שהשתייה זולגת מימי שישי וחגים אל שעות הבוקר של ימי חול, כשההתנהגות משתנה וכאשר מוצאים בקבוקים מוחבאים בארונות.

בנוסף, מזהיר ד"ר ברקוביץ' ממוצרים מוזלים בפיצוציות: "השוק מוצף באלכוהול מזויף המכיל מתנול – חומר רעיל שגורם לעיוורון ולמוות."

אשליות מהטבע ומלכודת משככי הכאבים

התפיסה הרווחת לפיה "מה שמגיע מהטבע הוא בטוח" היא אחד השקרים ההרסניים ביותר בתחום החומרים המסוכנים.

טריפ רע מחומרים טבעיים: אנשים הנוסעים לטיפולים פיראטיים בדרום אמריקה או משתמשים בצמחים, פטריות וקקטוסים פסיכואקטיביים (כמו DMT או אייאוואסקה) מעמידים את עצמם בסכנה אדירה. אדם עם רקע נפשי או רגישות סמויה עלול להיכנס ל"טריפ רע", לחוות פסיכוזה קשה והזיות שידרשו חודשים ארוכים של שיקום נפשי. גם הרואין ומורפיום מקורם בצמח הפרג – הטבע מלא ברעלים קטלניים.

מגפת האופיואידים: תסריט שכיח ומצמרר מתחיל באדם ששבר את הרגל, קיבל משכך כאבים כמו פרקוסט בצורה חוקית, ומצא את עצמו בתוך זמן קצר מכור לעשרות כדורים ביום. בארה"ב מתים כ-100,000 איש בשנה מתרופות מרשם, בעיקר מפנטניל (החזק פי 100 ממורפיום). בישראל נלחמים כיום בתופעה באמצעות סנכרון מערכות המחשוב הרפואיות כדי למנוע ניפוק כפול.

קיצורי דרך הרסניים: סטרואידים, זריקות הרזיה וגז קצפות

אימונים וסטרואידים אנבוליים: הרצון להשיג תוצאות מהירות בחדר הכושר מוביל משתמשים ליטול נגזרות טסטוסטרון. התוצאות ההרסניות כוללות התקפי לב, פגיעה בכבד ואימפוטנציה (ולכן אצל אותם משתמשים נתפסות כמעט תמיד גם ויאגרות מזויפות).

גז קצפות: מוצר שנראה תמים וזמין, אך מכיל לעיתים ערבובים של גזים תעשייתיים רעילים. השימוש בו מוביל לפגיעות נוירולוגיות ולאשפוזים קשים בבתי החולים.

השורה התחתונה: ידע הוא כוח – וחבל על החיים

את הספר "מכורים" כתב דוקטור ברקוביץ אחרי שנים וניסיון שטח עשיר באכיפה, ברוקחות ובליווי תיקים פליליים בבתי המשפט, במטרה להנגיש את המידע האמיתי להורים, לצעירים ולאנשי טיפול – לפני שיהיה מאוחר מדי.

מסר סיום מד"ר רוני ברקוביץ':"אל תקנו חומרים מבלדרים, אל תתפתו למודעות רחוב בתחנות אוטובוס ואל תאמינו ל'קיצורי דרך'. אתם לא יודעים מה באמת הכניסו לתוך הכדור, הבקבוק או הסיגריה הזו. שמרו על הבריאות שלכם – אין דבר יקר ממנה."