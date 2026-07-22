כדורי הפלא לצום: קישקושש מוחלט חסר תועלת

תשעה באב כבר מעבר לפינה, והחשש מפני השרב, העייפות והרעב המציק שוב מתחיל להתגנב. בעוד הרחוב החרדי מתמלא בפרסומים על "תכשירי פלא", תמציות שורשים וגלולות הקלות – הגיע הדיאטן הקליני גלעד דביר לאולפן 'כיכר השבת' לשיחה עם משה מנס וישראל מאיר ועשה סדר מדעי, חד ובלתי מתפשר: מה באמת עובד, וממה כדאי לכם להתרחק?

1. הנוזלים: ההכנה מתחילה הרבה לפני

אם נזכרתם לשתות מים רק שעה לפני השקיעה – ייתכן שזה מעט מדי ומאוחר מדי.

הרוויית הגוף: ההכנה לצום מאתגר של 25 שעות (בפרט בימי הקיץ החמים כשהשגרה נמשכת) מתחילה 24 עד 48 שעות לפני כן. גבר שרגיל לשתות כ-3 ליטרים ביום, צריך להעלות את המינון ל-3.5 ליטרים בהדרגה. גמילה מקפאין: קפה, תה ומשקאות דיאט/זירו מכילים קפאין, המהווה חומר משתן וגורם לאיבוד נוזלים יקרים. המלצת המומחים היא להפחית את הקפאין בהדרגה כבר מספר ימים קודם לכן, כדי למנוע גם אוף-פוקוס וכאבי ראש מציקים ביום הצום עצמו.

2. הארוחה המפסקת: הסכנה שב"סוכר ענבים" ובבורקסים

רבים נוהגים להעמיס פחמימות פשוטות או ממתקים רגע לפני תחילת הצום מתוך מחשבה שזה יספק "אנרגיה זמינה". גלעד דביר מזהיר: מדובר בטעות קשה.

"העמסת סוכר פשוט לפני צום – בין אם זה סוכר ענבים, ממתקים או עוגיות – היא אסטרטגיה גרועה מאוד. רמת הסוכר בדם תזנק מהר, הגוף יפריש כמויות אדירות של אינסולין, ותוך שלוש-ארבע שעות תמצאו את עצמכם עייפים, צמאים ורעבים 'פיצוצים'."

אז מה כן אוכלים?

המטרה היא למלא את מאגרי הגליקוגן (מאגרי הדלק של הגוף בכבד ובשרירים) בצורה מתונות באמצעות פחמימות מורכבות:

אורז מלא, פסטה מלאה, בטטה, בורגול, קינואה וכוסמת. פחמימות אלו מתפרקות לאט, מונעות קפיצות אינסולין ומשאירות את תחושת השובע לאורך זמן.

3. תכשירי הפלא והבירה השחורה: "קשקוש מוחלט"

במהלך הריאיון הציגו המנחים לתזונאי שלל תכשירים הנמכרים בריכוזים החרדיים ומבטיחים "צום קל" באמצעות תמציות צמחים, ג'ינסנג וסרפד.

תשובתו של דביר הייתה חד-משמעית:

"אני דיאטן קליני שמגיע מעולם המדע והמחקר. אין שום כדור או תכשיר שמוכח מחקרית כמקל על הצום. אם זה עוזר למישהו – מדובר באפקט פלסבו (פסיכולוגי) בלבד. אל תזרקו על זה את מיטב כספכם."

גם לגבי הטרנד החדש של שתיית בירה שחורה לפני ואחרי הצום, הבהיר דביר כי אין בה שום בשורה מיוחדת, ועדיף לצרוך פחמימות ואנרגיה ממקורות תזונתיים איכותיים יותר.

4. צאת הצום: בלי להתנפל על הרוגלעך!

הצום נגמר, בית הכנסת מציע רוגלעך, בורקסים וקריסטל מנטה חם – והפיתוי להתנפל על האוכל עצום. עצרו!

הקיבה הצטמקה: במהלך 25 שעות ללא מזון, הקיבה מתכווצת. אכילה מהירה ומאסיבית תגרור מיידית כאבי בטן חזקים ותחושת אי-נוחות קשה. השיטה הנכונה לשבירת הצום:פותחים עם פרי קטן (תמר או תפוח) לצד כוס שתייה חמה או פושרת שמרחיבה את הקיבה בעדינות. ממתינים כ-30 דקות.רק לאחר מכן יושבים לאכול ארוחה מסודרת ומתונה.