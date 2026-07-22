צום קל מתחיל בהתארגנות נכונה מבעוד יום. ראשית, חשוב למנוע מצב של התייבשות, ולכן רצוי להקפיד על שתייה מרובה, שמקלה על כאבי הראש ותחושת העייפות. כבר בבוקר שלפני הצום, מומלץ להתחיל את היום בשתייה מרובה של מים ולהגיע עד כניסת הצום, עם צריכה מומלצת של 10-12 כוסות מים ביום. בנוסף, מומלץ להמעיט בשתייה ממותקת, קפה, תה ואלכוהול שמצמיאים וגורמים איבוד נוזלים.

ביום שלפני הצום, עדיף לאכול ארוחות קטנות כל שעתיים שלוש, ולא להגיע לארוחה האחרונה שלפני הצום 'על בטן ריקה'. הארוחות הקטנות יכולות להכיל פחמימות שמתפרקות לאט: כריכים מקמח מלא, דייסת קוואקר, קינואה, אורז מלא בתוספת מנת חלבון קטנה כמו גבינות שונות, דג, ביצה, תבשיל אורז עם עדשים, דג אפוי עם תפו"א וכדומה. הפחמימות המורכבות נספגות בגוף לאט ובשילוב עם חלבון גורמות לתחושת שובע לאורך זמן.

עוד מומלץ להמעיט במזונות חריפים, מלוחים ומתובלים מדי כגון פלפלים חריפים, חמוצים, זיתים, פיצוחים, בייגלה ועוד, שגורמים לתחושת צימאון.

גם לארוחה האחרונה שלפני הצום ישנם מספר טיפים חשובים. לדברי המומחים של כללית, מומלץ לאכול מזונות קלים לעיכול. לדוגמא: מרק צח או מרק ירקות (לא מלוח), ירקות מבושלים עם מנת דג, עגבנייה חתוכה ותוספת פחמימה כמו אורז, קינואה ועוד. אפשר לשלב גם פירות וירקות בארוחה אך לא בכמויות גדולות מדי, הם ממלאים את מערכת העיכול לזמן קצר בלבד. לכן, לפני הצום כדאי להתייחס אליהם כתוספת בלבד ולא כמנה עיקרית.

גם לארוחה של אחרי הצום יש מספר כללים תזונתיים שיקלו מאד על ההרגשה הכללית בגופנו לאחר יום שלם של תענית. מומלץ להתחיל בשתייה לא חמה מדי ולא קרה מדי, תה חמים עם מעט דבש הוא פתרון מצוין.

לאחר הצום הגוף זקוק לאנרגיה זמינה אך באכילה מבוקרת מאד. אכילה גסה ומהירה עלולה לגרום לכאבי ראש ותחושת חולשה וזאת כאשר הגוף מקבל בבת אחת כמויות גבוהות של סוכר ושומן. לכן, מומלץ להתחיל לאכול לאט ובמנות קטנות כמו שתייה לצד עוגה לא מתוקה במיוחד או קרקר עם גבינה לבנה.

לאחר כשעה משבירת הצום מומלץ לשתות מרק ירקות חם, ולאחר כחצי שעה נוספת דג בתוספת קלה של בטטה או תפו"א. חשוב לציין כי שתייה מרובה, חשובה הרבה יותר מאוכל משלב זה.

ד"ר רלי ארבל מדגישה עוד מספר המלצות למהלך צום תשעה באב: "מזג האוויר חם ולכן מומלץ לשהות במקומות קרירים ככל האפשר כדי למנוע איבוד נוזלים. וכן גם להמעיט בפעילות גופנית". עוד מבקשת הדיאטנית להזכיר כי כל מי שסובל ממחלה כרונית כגון: חולי לב, סוכרת, לחץ דם ועוד חייב להיוועץ עם רופא מטפל לפני תחילת הצום על מנת לקבל הנחיות בריאותיות.