כיכר השבת
בערב תשעה באב

ברכב שרד ובקבלת פנים חגיגית: הבחור אלחנן מזרחי ישתחרר מחר מהכלא הצבאי

בישיבת תפארת יונתן יהושע בירושלים נערכים לשחרורו של הבחור אלחנן מזרחי מהכלא הצבאי | תלמידי הישיבה צפויים להגיע עם ראש הישיבה לשערי הכלא, ומשם ייצא ברכב שרד יוקרתי לקבלת פנים חגיגית בישיבה  | ראש הישיבה ל”כיכר השבת”: “עשינו הרבה מאוד מאמצים כדי שישתחרר לפני תשעה באב, וברוך השם הצלחנו" (חרדים)

בשורה משמחת בעולם הישיבות: הבחור אלחנן מזרחי, תלמיד ישיבת תפארת יהושע, צפוי להשתחרר מחר (רביעי) בשעה 08:00 בבוקר מהכלא הצבאי, לאחר עשרה ימי מאסר.

בישיבה נערכים לקראת השחרור במעמד מיוחד; תלמידי הישיבה צפויים לקום בהשכמה ולהגיע יחד עם ראש הישיבה, רבי ישראל מאיר זביחי, אל שערי הכלא. במקום צפויה להיערך תפילת שחרית, ולאחר מכן ייסע מזרחי ברכב שרד אל הישיבה, שם תתקיים עבורו קבלת פנים וארוחת בוקר חגיגית לצד דברי חיזוק.

בשיחה עם "כיכר השבת" מספר ראש הישיבה הגרי”מ זביחי על המאמצים שקדמו לשחרור: “עשינו הרבה מאוד מאמצים כדי לשחרר אותו לפני תשעה באב, וזה לא היה פשוט בכלל. מבחינתם הוא היה אמור להשלים את כל עשרת ימי המאסר ולהשתחרר רק בתשעה באב עצמו. בסייעתא דשמיא, אחרי הרבה מאוד מאמצים, גם כספיים וגם של גורמים רבים שפעלו בנושא, הצלחנו להוציא אותו לפני תשעה באב. ברוך השם”.

לדבריו, עצם העובדה שהשחרור נקבע לערב תשעה באב מעניקה לו משמעות מיוחדת, ובישיבה רואים בכך בשורה משמחת לאחר הימים המורכבים שעברו מאז מעצרו.

תשעה באבעריקכלא צבאי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר