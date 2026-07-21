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"אתם לא אחים שלי"

זעזוע בגני תקווה: חבר מועצה לשעבר גרש אברכים שאספו צדקה בערב תשעה באב

יומיים לפני תשעה באב: תיעוד משפיל ומסעיר מעורר סערה גדולה בכל העולם היהודי | חבר מועצת גני תקווה לשעבר צרח על אברכים חסידים שאספו צדקה, גירש אותם מהבניין ואיים בהזמנת משטרה | יו"ר ש"ס המקומי בתגובה חריפה: "חציית קו אדום של שנאת חינם" | התיעוד המשפיל (חרדים)

14תגובות
השפלת האברכים בגני תקווה
השפלת האברכים בגני תקווה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

שוב סערה בפתח הדלתות: תקופה קצרה לאחר ששני בחורים הושפלו במהלך אסיפת צדקה לצורך הכנסת כלה, תיעוד כואב ומשפיל נוסף מסעיר את הציבור החרדי.

אמש (שני), יומיים בלבד לפני צום תשעה באב, הושפלו שני אברכים חסידיים שהיו בעיצומה של אסיפת מעות צדקה. האברכים דפקו על דלתו של אלי סכריאנו, לשעבר חבר מועצה בגני תקווה מטעם רשימת 'יש תקווה' – אולם במקום מושיט יד, הם נתקלו ביחס פוגעני וקשה.

עם פתיחת הדלת, החל סכריאנו לצעוק לעבר האברכים, הבהיר כי אינו רוצה לראות אותם ואף הטיח בהם אמירות קשות. בין היתר צעק לעברם כי הם "לא אחים שלו", דרש שיעזבו מיד את הבניין ושיפסיקו לאסוף כספים, תוך שהוא טוען כי הם "לוקחים מספיק כסף מהמדינה".

על פי התיעוד, האברכים ניסו להרגיע את הרוחות ואף הושיטו את ידם לשלום בעדינות, אך סכריאנו סירב, גירש אותם, רדף אחריהם במדרגות והזהיר כי אם לא יסתלקו מהמקום יזעיק את המשטרה.

מדובר בתיעוד משפיל המציף מחדש את הטענות על השנאה הגוברת ברחוב ובתקשורת נגד לומדי התורה וכל בעל חזות חרדית.

בעקבות המקרה, יו"ר ש"ס המקומית, טל מתתיהו, הגיב בסערת רוח חריפה:

"הזדעזעתי לשמוע על המקרה החמור בו גורשו יהודים מבניין בגני תקווה על ידי חבר מועצת העיר לשעבר, אך ורק בשל היותם חרדים. זוהי חציית קו אדום של שנאת חינם והדרה שאין לה מקום ביישוב שלנו, ואני מוקיע ומגנה את ההתנהגות הבריונית והגאוותנית הזו".

מתתיהו הוסיף ותקף: "לחשוב להגביל את חופש התנועה של אדם בשל חזותו זו חוצפה ממדרגה ראשונה. גני תקווה מתגאה בקהילה פלורליסטית ומכילה שבה יש מקום לכולם – חילונים, מסורתיים, דתיים וחרדים. הבעיה היא שישנם אנשים קיצוניים, המכנים את עצמם 'נאורים' ו'ליברלים', שמרשים לעצמם להתנהג בבוז כלפי חרדים בגלל אמונתם, אורח חייהם ומראיהם. בזה הם כורתים את הענף עליו הם יושבים ומשסעים את העם שלנו".

בסיום דבריו קרא מתתיהו לתושבים לגלות אחריות ואיפוק, בפרט בימי בין המצרים: "אני קורא לתושבי המקום לגלות אחריות, איפוק וסובלנות כלפי כל אדם ובפרט בימים אלו שאנו מתאבלים על חורבן בית מקדשנו בשל שנאת חינם. תפקידנו כנבחרי ציבור הוא להנמיך את גובה הלהבות. מצופה מאותו אדם לקום, להתנצל, לבקש את סליחת האברכים שגורשו ולבקש סליחה מהציבור החרדי כולו על הפגיעה".

תשעה באבשנאת חינםגני תקווהאלי סכריאנוטל מתתיהו

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0 תגובות

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14
רחמנות !! מסכן ! אומלל נפש !
אנונימי
13
כולם אשמים, גם המנהיגים החרדים וגם הלא דתיים לבנתיים.
יעקב
12
מבלי להצדיק כמובן את הסצינה הפרועה הזו, יש פה הרבה היתממות. כל צד שישאל את עצמו, כמה הוא תרם לשינאת החינם. די להיתממות.
משה
11
"טוב, אני הולך לקרוא למשטרה" פשוט תינוק!! אין אפילו מה להתייחס אליו!! "אתה חלק מהעם אבל לא אחי" חחח
קובי
10
חיילים יכולים לאסוף במאה שערים....?
אההה
9
כמה עצוב לראות ששנאת חינם זה מה שבוער לאנשים בלב במקום שמדינת ישראל תהיה הביית של העם היהודי החלפנו את הגויים האנטישמים שבגולה ואנחנו היהודים עושים את העבודה מצויין לשנא זה קל אהבה זה בחינם . אני חושב שיש מקום לכולם בסוף בן אדם שטוב לו לא היה מדבר כך זה מראה שרע לו בפנים והוא מוצף בתרעלה וחבל
שלמה
8
טוב מאוד שמעלים סוף סוף רדיפה שעוברים החרדים במאות מקרים שאין מי שיתעד את זה
חיטי
7
מלאכים!
ישי
6
וואוו יש לאברכים האלה מראה של עדיני ואצילי נפש אהבתי את התגובה של האברך הג'ינג'י לא מאבד עשתונות אל מול ההתנהגות הבוטה אלא מתנהג כמצופה מבן תורה המעדנת את הנפש אשריכם קידוש השם גדול עשיתם!!!!!!
איציק
5
גם הרבנים צריכים לנהוג באיפוק במיוחד בימים אלו
שמואל

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