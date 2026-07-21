הגרצ"מ זילברברג - הגר"מ צדקה - הגר"ד סגל ( צילום: שוקי לרר - א. אייזנבאך - ש.פ.ה. )

אחדות גדולי ישראל למען עולם התורה: לאור מצבם הקשה של בני התורה בארץ הקודש, והדאגה העמוקה בעקבות מעצרם של בחורי ישיבות ואברכים אשר כל עוונם הוא שקדושת התורה אומנותם, יתכנסו הערב (שלישי) המוני בית ישראל לעצרת התעוררות וזעקה מרכזית ברחובה של עיר הקודש ירושלים.