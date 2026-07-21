אחדות גדולי ישראל למען עולם התורה: לאור מצבם הקשה של בני התורה בארץ הקודש, והדאגה העמוקה בעקבות מעצרם של בחורי ישיבות ואברכים אשר כל עוונם הוא שקדושת התורה אומנותם, יתכנסו הערב (שלישי) המוני בית ישראל לעצרת התעוררות וזעקה מרכזית ברחובה של עיר הקודש ירושלים.
העצרת תתקיים בשעה 20:00, בצומת הרחובות אהלי יוסף וגרוסברג בירושלים.
את המעמד הכביר יפאר אחדות נדירה של שלושה מגדולי מנהיגים דגולים המייצגים את כלל החוגים והעדות ביהדות החרדית: ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון רבי משה צדקה; המשגיח הגה"צ רבי דן סגל; המשפיע החסידי הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג.
שילובם של שלושת הרבנים מכל חלקי הציבור, הספרדי, הליטאי והחסידי, בא לחדד ולהבהיר כי המערכה על נפשו של עולם התורה היא צרת הכלל כולו, ואינה נוגעת לעדה או למגזר ספציפי.
במהלך המעמד ישאו הרבנים דברי התעוררות וחיזוק. בהמשך, יעתירו ההמונים בתפילת רבים לפני אבינו שבשמיים, לעורר רחמי שמיים מרובים על עולם התורה ועל בני הישיבות הקדושות.
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