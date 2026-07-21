כיכר השבת
מול גל המעצרים

צרת הכלל | גדולי הרבנים מכל העדות והחוגים יצאו הערב לרחובה של עיר  

מול גל המעצרים של בני הישיבות והגזרות על עולם התורה בארצנו הקדושה, המונים יתכנסו הערב בירושלים לעצרת התעוררות וזעקה ברחובה של עיר • במעמד האדיר ישתתפו גדולי הרבנים מכל העדות והחוגים אשר אף ישאו דברים ויזעקו לרחמי שמיים • כל הפרטים (חרדים)

הגרצ"מ זילברברג - הגר"מ צדקה - הגר"ד סגל (צילום: שוקי לרר - א. אייזנבאך - ש.פ.ה.)

אחדות גדולי ישראל למען עולם התורה: לאור מצבם הקשה של בני התורה בארץ הקודש, והדאגה העמוקה בעקבות מעצרם של בחורי ישיבות ואברכים אשר כל עוונם הוא שקדושת התורה אומנותם, יתכנסו הערב (שלישי) המוני בית ישראל לעצרת התעוררות וזעקה מרכזית ברחובה של ירושלים.

העצרת תתקיים בשעה 20:00, בצומת הרחובות אהלי יוסף וגרוסברג בירושלים.

את המעמד הכביר יפאר אחדות נדירה של שלושה מגדולי מנהיגים דגולים המייצגים את כלל החוגים והעדות ביהדות החרדית: ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון רבי משה צדקה; המשגיח הגה"צ רבי דן סגל; המשפיע החסידי הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג.

שילובם של שלושת הרבנים מכל חלקי הציבור, הספרדי, הליטאי והחסידי, בא לחדד ולהבהיר כי המערכה על נפשו של עולם התורה היא צרת הכלל כולו, ואינה נוגעת לעדה או למגזר ספציפי.

במהלך המעמד ישאו הרבנים דברי התעוררות וחיזוק. בהמשך, יעתירו ההמונים בתפילת רבים לפני אבינו שבשמיים, לעורר רחמי שמיים מרובים על עולם התורה ועל בני הישיבות הקדושות.

ירושליםגיוס חרדיםעצרתהרב משה צדקהרבי דן סגלבני ישיבותרבי צבי מאיר זילברברג

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