עסקת מכירת רכב רגילה הפכה לשיחת היום לאחר שמוכרי הרכב גילו כיתובים מפתיעים על חלק משטרות המזומן שקיבלו כתשלום. על השטרות נכתבו מסרים הקשורים למחלוקת סביב גיוס בני הישיבות, בהם "נמות ולא נתגייס" ו"בזכות התורה ולומדיה יינצל העולם".

על פי הדיווח ב־N12, העסקה בוצעה עם משפחה מבני ברק, ורק לאחר שהושלמה והמוכרים עברו על הכסף שקיבלו, הם הבחינו בכיתובים המיוחדים. המוכרים תיארו את התגלית כמפתיעה והביעו תחושת אי נוחות מהמקרה.

יצוין כי לא ניתן לקבוע מי כתב את הכיתובים על השטרות ומתי הם נרשמו. ייתכן שהשטרות עברו דרך ידיים רבות לפני שהגיעו למשפחה שרכשה את הרכב, ואין כל אינדיקציה שמי שמסר את הכסף הוא גם מי שכתב את המסרים.

המקרה מתרחש על רקע המתיחות הציבורית סביב נושא גיוס בני הישיבות. הערב כזכור צפויה עצרת התעוררות וזעקה בירושלים בהשתתפות גדולי הרבנים מכל העדות והחוגים.