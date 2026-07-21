כיכר השבת
חילול השם או מוצדק? 

זה מה שרשמה משפחה מבני ברק על שטרות כסף שהעבירה בעד מכירת רכב

משפחה מבני ברק רכשה רכב במזומן • על חלק מהשטרות נמצאו כיתובים הקשורים לגיוס בני ישיבות | הסיפור הגיע לכלי התקשורת הגדולים בישראל וגרר זעם ציבורי (חרדים)

9תגובות
מה שנכתב על השטרות (צילום: N12)

עסקת מכירת רכב רגילה הפכה לשיחת היום לאחר שמוכרי הרכב גילו כיתובים מפתיעים על חלק משטרות המזומן שקיבלו כתשלום. על השטרות נכתבו מסרים הקשורים למחלוקת סביב גיוס בני הישיבות, בהם "נמות ולא נתגייס" ו"בזכות התורה ולומדיה יינצל העולם".

על פי הדיווח ב־N12, העסקה בוצעה עם משפחה מ, ורק לאחר שהושלמה והמוכרים עברו על הכסף שקיבלו, הם הבחינו בכיתובים המיוחדים. המוכרים תיארו את התגלית כמפתיעה והביעו תחושת אי נוחות מהמקרה.

יצוין כי לא ניתן לקבוע מי כתב את הכיתובים על השטרות ומתי הם נרשמו. ייתכן שהשטרות עברו דרך ידיים רבות לפני שהגיעו למשפחה שרכשה את הרכב, ואין כל אינדיקציה שמי שמסר את הכסף הוא גם מי שכתב את המסרים.

המקרה מתרחש על רקע המתיחות הציבורית סביב נושא גיוס בני הישיבות. הערב כזכור צפויה עצרת התעוררות וזעקה בירושלים בהשתתפות גדולי הרבנים מכל העדות והחוגים.

הכיתובים על השטרות (צילום: N12)
הכיתובים על השטרות (צילום: N12)
הכיתובים על השטרות (צילום: N12)
בני ברקגיוס חרדיםחוק הגיוסרכבגיוס לצה"לכסף מזומןמכירת רכב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (44%)

לא (56%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

9
רעיון מעולה, אכתוב על השטרות שברשותי!
מרדכי
8
חזק ביותר!!!
המייבין
7
מה הבעיה???????????? כל הכבוד, עדיף מלהפיל גדרות....
עע
6
במקום להרגיז אפשר לכתוב משהו ערכי יותר ואולי מועיל יותר. 'אל תוותרו, תבררו מה זה יהודי, תציינו מספר טלפון שם אפשר לשמוע דברי יסוד על היהדות.
יאיר
5
יש בעיה הלכתית או חוקית ? בשעת גזירה , זו הבעיה ?
יצחק
4
מה הבעיה זה סוד ???
רעיון אני הולך לעשות בכול השטרות
3
מה הוא מפרסם, עכשיו מס הכנסה גילה שהוא קיבל כסף מזומן על עיסקה מעל 6000 שח
מס הכנסה
2
מי אמר שזה אמיתי ולא איזה חילוני כתב והעלה לרשת?
שירה
1
מזכיר לי את הגמרא שאומרת שאפילו שיש סימן עדיין הרי אילו שלו שיכול להיות שעבר הרבה ידים
יאיר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר