שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השתתף הבוקר (שלישי) בכנס קטיף לאחריות לאומית של מרכז מורשת גוש קטיף והתייחס למלחמה מול איראן ולדברי הביקורת החריפים שהשמיע יו"ר ש"ס אריה דרעי בריאיון ל'כיכר השבת' על הרמטכ"ל אייל זמיר.

בריאיון לשירית כהן אביטן, אמר השר סמוטריץ' כי "כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארה"ב הוא הנכון והטוב ביותר לנו".

סמוטריץ' הוסיף ואמר כי "צריך לזכור שמטרת העל שלנו במערכה, וזה לאו דווקא משותף עם ארה"ב, זה לערער, להחליש עד כדי הפלת המשטר. אנחנו לא יודעים להשלים עם קיומו של משטר שחותר להשמדת מדינת ישראל, אומר את זה בקולו ועושה צעדים בדרך לשם. הדרך הטובה ביותר כרגע להביא להפלת המשטר זה כלכלית, פשוט לרסק אותו כלכלית".

"המצב הנוכחי הוא טוב לנו ולנו אין עניין לדחוף את עצמנו פנימה", הוסיף סמוטריץ' והדגיש כי "כן צריך לומר שאנחנו ערוכים, ואפרופו הדיון אתמול, לכל תרחיש, צה"ל דרוך ואם האיראנים יעשו את הטעות וירו לעברנו, אז הם כמובן יצטערו על זה ויפגשו תגובה חזקה מאוד, נחושה ועוצמתית מאוד.

"אנחנו במרחק החלטה של דרג מדיני ששולחים את חיל האוויר לטיול שבת, טיול אחר הצהריים, בשמי איראן עם חופש פעולה מוחלט, עם יכולות תקיפה".

ביחס לרמטכ"ל אייל זמיר, אמר השר סמוטריץ' כי "הזדמנות להגיד תודה ענקית ענקית ענקית גם לראש הממשלה ושר הביטחון שמנצחים על המלאכה. אבל הרמטכ"ל ואני בהזדמנות הזאת מבקש, אני נזהר בתשעת הימים בכלל במילותיי, אבל מסתייג בכל תוקף מדברי בלע שנשמעו כלפיו בתקופה האחרונה, לצערי גם באנשים שמוגדרים במחנה שלנו, אז להגיד תודה רבה לרמטכ"ל, למפקדי צה"ל, ללוחמיו, לטייסים, לאנשי המודיעין.

"יש לנו את העם הטוב ביותר בעולם, ממילא את הצבא הטוב ביותר בעולם, וכמובן את השותף הטוב ביותר בעולם, בסיעתא דשמיא הגדולה".

על חוק הגיוס, אמר סמוטריץ' כי "יש קושי עם סוגית הגיוס, יושבת על נקודת כאב אמיתית. אצלי כאב הוא לא תכנית עבודה, אי אפשר לגייס חרדים בכוח. זה לא ויכוח. אני לא חושב שיש סיכוי לגייס בכפייה. מעצרים גורמים ליהודים לריב מכות בכבישים. חייבים לגייס חרדים זה יהיה בהסכמה ובתהליך. היינו על סף של פריצת דרך היסטורית לו היה עובר חוק הגיוס ולצערי טהרנים שרצו 100 אחוז ולא 90 מנעו את העברת החוק. כשהחרדים מצביעים בעד חוק הגיוס זה בעיני משנה מציאות לחלוטין.

"אין שקר גדול יותר מלהגיד שהעומס על המשרתים תלוי בגיוס חרדים. יש למעלה מ-100 אלף חיילי מילואים שעשו צבא והצבא לא מצליח להחזיר אותם למילואים".