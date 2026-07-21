ארוכה ומטלטלת היא הדרך שבין זריעת הזרעים לבין ראיית הפירות, ואת הלקח הזה חווה על בשרו בצורה המרגשת ביותר הרב בנצי פרידמן, כיום שליח חב״ד הפועל עם בני הנוער בעיר בית שאן. השליח עדיין מתקשה להירגע מהמפגש המפתיע שהחזיר אותו שבע שנים לאחור, אל התקופה שבה היה בחור ישיבה צעיר, תושב כפר חב״ד, שלמד בישיבת חב"ד בצפת. במסגרת זו, מדי יום שישי, היה יוצא בנצי הצעיר ל״מבצע תפילין״ ברחובות אזור ראש פינה, כשהוא עובר בין בתי העסק השונים, מציע לבעליהם ולעובדיהם להניח תפילין, משוחח עמם על ענייני יהדות ומנסה לעורר אותם להוסיף בשמירת התורה והמצוות.

במשך כשלש שנים תמימות, החל משיעור א׳ ועד לשנות לימודיו המתקדמות בישיבה, עשה הרב פרידמן את המסלול הקבוע בין החנויות והמסעדות. אחת התחנות הקבועות והמאתגרות במסלולו השבועי הייתה מסעדת BBB בראש פינה. באותם ימים, המסעדה לא החזיקה בתעודת כשרות, ודלתותיה היו פתוחות לרווחה בעיצומה של השבת. במקום זה הכיר בנצי את ניסים, אחד מזכייני הסניף. מדי שבוע היה נכנס אל המסעדה, מניח עמו תפילין ומשוחח איתו מלב אל לב. לצד הקשר האישי החם שנרקם בין השניים, הקפיד בנצי לחזור שוב ושוב על בקשה אחת מרכזית: לסגור את המקום בשבת.

השיחות הללו לא היו חד-צדדיות. "בכל שבוע הייתי מדבר איתו על שמירת השבת", משחזר הרב פרידמן. "אמרתי לו: 'ניסים, תסגור את העסק בשבת. הקדוש ברוך הוא אינו מביא ברכה מעבודה בשבת'". ניסים מצדו לא דחה את הדברים ואף סיפר לבנצי כי גם הוא מאוד רוצה להפסיק את הפעילות בשבת, אלא שגורמים נוספים הקשורים למקום מערימים קשיים ואינם מאפשרים לו לעשות זאת. "אני לוחץ עליהם כל הזמן, אבל הם לא מסכימים", היה אומר לו שבוע אחר שבוע. בנצי שמע את הקשיים אך לא ויתר. הוא המשיך להגיע, להניח תפילין ולדבר על מעלת השבת, בלי לדעת אם מילותיו אכן מחלחלות או נעלמות ברוח.

נקודת תפנית ראשונה התרחשה כמה חודשים לפני שבנצי נסע לשנת לימודים בישיבת חב"ד המרכזית בניו יורק. באותה תקופה חל שינוי במסעדה חלבית אחרת בראש פינה שבה נהג לבקר במסגרת ה״מבצע תפילין״, כאשר בעליה החליטו להפוך את המקום לכשר ולסגור בשבת. כשנכנס לשם באחד מימי השישי, ניגש אליו אחד המלצרים ואמר לו ספק בהפתעה ספק בתודה: "אתה יודע שזה בזכותך. בכל שבוע הגעת לכאן ודיברת עם האחראים על שמירת השבת". בנצי הופתע לחלוטין, שהרי כמעט ולא פגש את בעלי המסעדה ההיא ולא העלה בדעתו שהשיחות הותירו רושם כה עמוק. הוא מיהר לספר על כך לניסים האמור וניסה לעודד אותו: "אתה רואה? המסעדה הזאת התחילה לסגור בשבת והפכה לכשרה. גם אתה יכול לעשות את זה". אך ניסים שב והסביר כי המפתח אינו בידיו בלבד.

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זמן קצר לאחר מכן עזב בנצי את האזור ונסע לניו יורק. השנים חלפו, הוא נישא, הקים את ביתו, ובהמשך יצא לשליחות חב״ד בקרב בני הנוער בבית שאן. הסניף בראש פינה והשיחות השבועיות עם ניסים שקעו במעבי הזיכרון כפרק יפה מימי הישיבה.

אלא ולאחרונה, בעת שיצא הרב פרידמן עם משפחתו לטיול באזור ראש פינה, נזכר לפתע באנשים שאותם הכיר מתקופת פעילותו והציע לרעייתו לקפוץ לביקור קצר. כשהגיעו אל מבואות סניף BBB, נעצר הרב פרידמן בהפתעה: על העסק הופיע שילוט ברור המעיד כי המסעדה כשרה, ושעות הפתיחה המעודכנות הבהירו כי ביום שישי נסגר המקום שלוש שעות לפני כניסת השבת.

התרגשות רבה אחזה בשליח. הוא נכנס למסעדה, שאל את העובדים על ניסים, ואלו הפנו אותו אל המשרד. כשנכנס פנימה ושאל: "ניסים, אתה זוכר אותי?", הביט בו הזכיין ומיד זיהה אותו. השניים התחבקו בחום, ואז שאל הרב פרידמן את השאלה שבערה בקרבו: "מה קרה כאן? איך הפכתם את המקום לכשר וסגרתם אותו בשבת?"

במקום להשיב במילים, הוציא ניסים את מכשיר הטלפון הנייד והציג בפני השליח את נתוני העסק באפליקציה. המנהל כיוון את המסך והראה לו כי בתקופה שבה פעלה המסעדה בשבת, עמדו הכנסותיה החודשיות על כ-300 עד 350 אלף שקלים. כעת, לאחר שהמקום הפך לכשר והפסיק לפעול בשבתות, הגיעו ההכנסות בחודשים מסוימים לכמעט כפול מהסכום הקודם.

אלא שהדרך למהפך הכלכלי והרוחני הזה לא הייתה פשוטה כלל. ניסים גילה לרב פרידמן את הדרמה שהתחוללה מאחורי הקלעים: "אתה לא יודע אילו מלחמות היו כאן". הוא שיתף כי כתרנגולת המטילה ביצי זהב, הרשת סירבה לוותר על הפעילות בשבת. לפני כרבע שנה, לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים, החליט ניסים להציב עובדה בשטח. הוא הגיע אל המנהלים הבכירים, הניח את מפתחות הסניף על השולחן והודיע בנחרצות: "אני עוזב. סיימתי לעבוד בשבת. אם אינכם מוכנים שהעסק ייסגר בשבת, קחו את המפתחות ותמצאו מישהו אחר".

המנהלים, שנדהמנו מהמהלך של זכיין סניף רווחי, ביקשו שבועיים לבחון את הדברים, ובתום השבועיים חזרו עם תשובה חיובית: הסניף ייסגר בשבת ויהפוך לכשר – בתנאי שיעבור שיפוץ יסודי. ניסים נענה לאתגר והשקיע כ-700 אלף שקלים בהתאמת המקום לדרישות הכשרות, כשהוא מתפלל בלבו רק להצליח לשמור על איזון תזרימי.

אלא שהפתעת הענק שהמתינה לרב פרידמן לא הסתכמה במספרים או ברווחים הכספיים. ניסים חשף בפניו סיפור אישי מרגש הרבה יותר: הוא ורעייתו נשואים שנים רבות ולהם בת אחת, וברשותם היתה ציפייה ממושכת בת 12 שנים לילד נוסף. במשך יותר מעשור עברו בני הזוג טיפולים ממושכים ויקרים והשקיעו משאבים רבים, אך הישועה לא הגיעה. ואז ישיר בפני השליח אמר ניסים את המשפט שזעזע את המקום: "ברגע שהתחלנו לסגור את העסק בשבת, אשתי נכנסה להיריון". ניסים הוציא שוב את הטלפון והראה לרב פרידמן את תמונת בנו התינוק, שהיה באותה עת בן חמישה חודשים בלבד, כשהוא מפטיר בהתרגשות: "זה בזכותך. אתה לא יודע מה פעלת כאן".

השליח, שנצבט בלבו מול התגלית המפעימה, נותר ללא מילים. "הייתי בסך הכול בחור תמים שיצא בכל יום שישי לעשות את מה שצריך לעשות", משחזר כיום הרב פרידמן. "הנחתי תפילין עם יהודי ודיברתי איתו, בלי לדעת מה אני פועל. אחרי שבע שנים זכיתי לראות את התוצאות". הצעד האמיץ של ניסים והברכה שהגיעה בעקבותיו אף סללו את הדרך הלאה: בעקבות הסניף בראש פינה, שהיה הראשון להפוך לכשר ולסגור בשבת, הלכו בעקבותיו סניפים נוספים ברשת, וכיום עשרות אלפי יהודים סועדים במסעדות כשרות ושומרות שבת. עבור השליח מבית שאן, המפגש האקראי-לכאורה הזה הפך לשיעור נצחי בכוחה של פעולה קטנה ובכך שאף מילה טובה, הנחת תפילין או דיבור על הקדושה – אינם הולכים לאיבוד.