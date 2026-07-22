דקת חיזוק ביום על מה אנחנו בוכים בתשעה באב? | צפו ברבי אלימלך בידרמן על מה אנחנו יושבים ובוכים בתשעה באב? | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)