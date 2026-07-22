פרשת הונאה כלכלית בהיקפים חסרי תקדים נחשפה הבוקר (רביעי), כאשר משטרת ישראל ורשות המסים הודיעו על מעצרם של שלושה חשודים בחשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף מצטבר של כחצי מיליארד שקלים.

הפרשייה, שזכתה לכינוי "שובר תשלום", נחשפה בעקבות חקירה סמויה ממושכת שהתנהלה במשך למעלה משנה.

החקירה המורכבת נוהלה במשותף על ידי חוקרי מחלק ההונאה ביחידה המרכזית במחוז ירושלים, יחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום.

על פי החשד, שלושת החשודים המרכזיים הפעילו מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי מתוחכם, שמטרתו הייתה הלבנת הון, העלמת מס והשמטת הכנסות במזיד, תוך פגיעה חמורה בקופת המדינה.

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לאורך החקירה הסמויה, חשפו החוקרים את שיטת הפעולה המורכבת של החשודים. על פי החדש, החשודים הקימו והפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בישראל ובמדינות זרות, באמצעותה ביצעו הלבנת הון עבור חברות מקומיות לצד הברחת כספים מחו"ל והחדרתם לישראל בדרכים בלתי חוקיות.

השיטה שהחשודים השתמשו בה כללה מספר שלבים: קבלת כספים במזומן מלקוחות, הפצת חשבוניות כוזבות שלא שיקפו עסקאות אמיתיות, והסתרה מתוחכמת של מקור הכספים באמצעות העברות בנקאיות מורכבות. בנוסף, נעשה שימוש נרחב בתשלומי שוברי נדל"ן - מכאן הכינוי "שובר תשלום" שניתן לפרשייה - וכן בחשבונות בנק של בני משפחה כדי להסתיר את מקור הכספים האמיתי.

במשטרה ציינו כי החקירה התנהלה בחשאיות מוחלטת במשך תקופה ממושכת, תוך איסוף ראיות ומעקב אחר פעילות החשודים. רק לאחר שהחוקרים ביססו תמונה מלאה של מנגנון הפשיעה, הם עברו לשלב הגלוי של החקירה.

שבוע שעבר, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטו כוחות המשטרה ורשות המסים על בתיהם של 16 חשודים במקביל. במהלך הפשיטות נעצרו מספר חשודים לחקירה משותפת במטה היחידה המרכזית במחוז ירושלים ובמשרדי פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום.

במעמד הפשיטה נתפסו עשרות נכסים שלפי החשד הושגו במרמה ובכספים שמקורם בהשמטת הכנסות. בין הנכסים שתפסו החוקרים: נדל"ן, כלי רכב יוקרתיים, תכשיטים ומזומנים במטבעות שונים. החוקרים מעריכים כי שווי הנכסים שנתפסו מגיע למיליוני שקלים.

עד כה נחקרו עשרות מעורבים שלפי החשד קיבלו והשתמשו בשירותיהם של החשודים המרכזיים לטובת הלבנת הון, השמטת הכנסות וקבלת דבר במרמה. החוקרים ממשיכים לאתר מעורבים נוספים ולבדוק את היקף הפגיעה בקופת המדינה.

שני החשודים המרכזיים בפרשייה, תושבי קרית יערים ותל אביב בני 48 ו-56, הובאו לחקירה בתחנת המשטרה לאחר מעצרם. בהתאם לצרכי החקירה ולחומר הראיות שהוצג בפני בית המשפט, הוארך מעצרם של שני החשודים עד יום חמישי ה-23 ביולי.

החוקרים ממשיכים לאסוף ראיות נוספות ולחקור את החשודים בנוגע לפעילותם לאורך השנים. על פי החשד, מדובר במנגנון שפעל במשך תקופה ארוכה ופגע בקופת המדינה בהיקף של מאות מיליוני שקלים.