דקת חיזוק ביום רק אתה מחליט איך הקב"ה יתנהג איתך | צפו ברבי אלימלך בידרמן אם בן אדם מתנהג לפנים משורת הדין - גם הקב"ה יתנהג איתו לפני משורת הדין | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)