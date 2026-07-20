להרגיש את הצער של השני | צפו ברבי אלימלך בידרמן

דקת חיזוק ביוםלהרגיש את הצער של השני | צפו ברבי אלימלך בידרמןשנאת חינם זה לא דווקא ששונא את חברו בפועל אלא עצם העניין של חוסר השתתפות בצער של חברו זה גם נכלל בשנאת חינם | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 12:00להרגיש את הצער של השני | צפו ברבי אלימלך בידרמןלהרגיש את הצער של השני | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/2:18עוד באותו נושאשבת חזון - השבת הכי גדולה מכל השנה | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|17.07.26תשעה באברבי אלימלך בידרמןחורבן הביתשנאת חינםדקת חיזוק ביוםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:ש״צדיקים״ שהקב"ה אינו סובל" - הרב עקיבא המניק על תקיפת הרב פייבלזון הרב עקיבא המניק|מקודםימים לפני תשעה באב: תגלית מצמררת בעיר דודדוד הכהן|09:18דם החרדים הותר: שוטר עוצר בחור ישיבה בברוטאליות ואלימות קשה - ללא הצדקה | צפוקובי ישראל|19.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:בבגדי ים לקודש הקדשים? הזעקה הרוטטת של אב"ד מירון לקראת 'בין הזמנים'חיים רוזנבוים|19.07.26להתקלח בתשעת הימים? | הרב עובדיה יוסף: "מי שמחמיר בזה הוא חמור"דני שפיץ|19.07.26"רבבות בחורים הפכו למטרה" | עוד מפלגה עם חרדים הודיעה על התמודדותחנני ברייטקופף|19.07.26
0 תגובות