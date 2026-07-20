דקת חיזוק ביום להרגיש את הצער של השני | צפו ברבי אלימלך בידרמן שנאת חינם זה לא דווקא ששונא את חברו בפועל אלא עצם העניין של חוסר השתתפות בצער של חברו זה גם נכלל בשנאת חינם | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)