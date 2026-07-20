החלטה מעניינת של בעל עסק שאינו יהודי הופכת לשיחת היום בימים אלו בפי אלפי תושבי שכונת קראון הייטס שבברוקלין, ניו יורק, כמו גם את רבבות החסידים והמבקרים הפוקדים את מרכז חסידות חב"ד העולמית: מכבסת "הפי דריי קלינרס", מוסד ותיק ומוכר לכל תושב מקומי השוכן בלב השדרה המרכזית קינגסטון אבניו, תחדל לפעול לחלוטין בימי שבת קודש.

המכבסה הוותיקה, שזכתה לאורך השנים לכינוי הסרקסטי "מכבסת ערב שבת" בשל העובדה שעבדה בלחץ אטומי בימי שישי עד לרגע האחרון, החזיקה במקביל גם בתואר המפוקפק שצרם לרבים: העסק היחיד שנותר לפעול בעיצומו של יום השבת לאורך כל ציר החנויות והקניות ההומה של השכונה החסידית.

כעת, לפי הדיווח באתר COLive, עם חילופי הבעלים במקום, הודיעו המנהלים החדשים על החלטה אמיצה ולא שגרתית לנעול את השערים ביום המנוחה היהודי, ובכך הפכו את הרחוב כולו לשומר שבת באופן מלא, כאשר כל בתי העסק משני צידי הכביש סגורים הרמטית בשבתות.

המהפך ההיסטורי והסמלי הזה, שמשנה את פני הרחוב שוקק החיים בברוקלין, התרחש לאחר שהעסק המוכר, הממוקם בכתובת קינגסטון 316, עבר רשמית לידיים חדשות. הבעלים המקורי של המכבסה, קשיש בשם יון בו צ'ון, החליט לאחרונה לפרוש לגמלאות בגיל 81 מופלג. לאחר עשרות שנים שבהן עמד מאחורי הדלפק וראה את השכונה משתנה לנגד עיניו, הוא מכר את המקום.

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מי שרכשה את המכבסה לפני כחודש ימים היא אחייניתו, לי יאנג קים, שמובילה כעת את המקום יחד עם בעלה סם. בני הזוג ניהלו בעבר מכבסה נוספת ברובע קווינס הסמוך, אולם זו נסגרה בתקופה האחרונה, צעד שאיפשר להם להעתיק את מרכז הכובד של פעילותם העסקית, להגר לקראון הייטס ולמקד את כל המאמצים העסקיים אך ורק בסניף המקומי והוותיק.

עם כניסתם הרשמית לניהול המקום, ומתוך רצון לבנות מערכת יחסים חמה עם הקהילה המקומית המקיפה אותם, החליטו בני הזוג קים לחולל שורה של שינויים מבניים בעסק, כאשר הבולט והמשמעותי שבהם הוא כאמור הפסקת הפעילות המוחלטת ביום השבת.

הגברת קים הסבירה את המניע להחלטה שהפתיעה רבים וציינה כי הם מבקשים להפגין כבוד עמוק ובלתי מתפשר כלפי הקהילה היהודית המקומית המקיפה אותם, ולכבד את יום המנוחה המקודש לשכניהם החסידים. לדבריה, הם הבינו את הרגישות הרבה של הפעלת חנות ביום שבת בלב שכונה חרדית, והחליטו כי מהשבוע הנוכחי המקום יהיה סגור לחלוטין מדי יום שבת. לוח הזמנים החדש יותאם לצרכי התושבים בצורה מיטבית, כאשר בימי שישי ייסגר המקום בשעה 18:00 בערב, לפני כניסת השבת, וייפתח מחדש רק ביום ראשון בשעות הצהריים.

הבשורה המרעישה התקבלה ברגשות שמחה, הקלה והתרגשות עצומה בקרב התושבים, שחלקם נאלצו לראות במשך דורות את החנות הגויית פועלת בעיצומו של יום השבת, צעד אחד מבית מדרשו של הרבי מליובאוויטש זי"ע. קונים מקומיים רבים שהגיעו לחנות בימים האחרונים ביקשו להביע הערכה רבה בפני בני הזוג על הרגישות יוצאת הדופן, האנושיות והכבוד שהם רוחשים לאורח החיים היהודי, ואיחלו להם ברכת הצלחה ושגשוג בעסקיהם.

הבעלים החדשים מצידם ציינו כי הם נרגשים מאוד לפתוח את הפרק החדש והמשמעותי בחייהם המקצועיים דווקא באזור זה, ומצפים להמשיך ולהעניק שירות נאמן ואדיב לתושבי קראון הייטס במשך שנים רבות, תוך שמירה מלאה על צביונה הייחודי של השכונה.