שבת חזון - השבת הכי גדולה מכל השנה | צפו ברבי אלימלך בידרמן

דקת חיזוק ביוםשבת חזון - השבת הכי גדולה מכל השנה | צפו ברבי אלימלך בידרמןשבת חזון היא השבת הכי גדולה מכל השנה | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 12:00שבת חזון - השבת הכי גדולה מכל השנה | צפו ברבי אלימלך בידרמןשבת חזון - השבת הכי גדולה מכל השנה | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/1:19עוד באותו נושאארבעה חתנים בשבוע - אחרי סליחה אחת | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|16.07.26רבי אלימלך בידרמןשבת חזוןדקת חיזוק ביוםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:אריק טראמפ נפגש עם הרב מבאקו: "אזרבייג'ן היא ידידתנו, ישראל - בת בריתנו"דוד הכהן|11:12"זה אישי, לא פוליטי": אביגדור ליברמן חושף את הסוד מאחורי הקרע עם דרעי | בלעדיישי כהן|09:47"בלי זה אין עתיד": הכוכב החדש בימין במסר מיוחד לחרדיםחזקי שטרן ויוני גבאי|16.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:יוקר המחיה הכריע: 50 משפחות חרדיות עוזבות את הארץחזקי שטרן|16.07.26שוב מהומה בבני ברק | מפקחי מס הכנסה הותקפו בביצים, שמשות הרכב נופצושאול כהנא|16.07.26צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת דברים • צפוכיכר השבת|16.07.26
0 תגובות