דקת חיזוק ביום ארבעה חתנים בשבוע - אחרי סליחה אחת | צפו ברבי אלימלך בידרמן חצי שנה בשיעור ג' בישיבה מפורסמת - לא היו חתנים, עד שבקשת סליחה אחת שינתה הכל | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)