דקת חיזוק ביום למה אתה סתם סוחב? תשליך על ה' | צפו ברבי אלימלך בידרמן מי שאוחז שההשתדלות שלו עושה את הדבר - זה כפירות נסתרת | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)