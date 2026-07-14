דקת חיזוק ביום מי שמאמין - לא מסתובב מודאג | צפו ברבי אלימלך בידרמן מה אנחנו לומדים מהחמור? שמי שמאמין - לא מסתובב מודאג | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)