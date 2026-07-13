דקת חיזוק ביום הקמצן שלקח את בנו לטיול | צפו ברבי אלימלך בידרמן הסיפור על הקמצן שלקח את בנו לטיול והלימוד כי העיקר להתבונן מדוע נחרב בית המקדש | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)