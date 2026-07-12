דקת חיזוק ביום אתה מעשר - איפה העשירות?! | צפו ברבי אלימלך בידרמן אתה מעשר אבל איפה העשירות? התשובה המבהילה של החיד"א | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)