אתה מעשר - איפה העשירות?! | צפו ברבי אלימלך בידרמן

דקת חיזוק ביוםאתה מעשר - איפה העשירות?! | צפו ברבי אלימלך בידרמןאתה מעשר אבל איפה העשירות? התשובה המבהילה של החיד"א | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 12:00אתה מעשר - איפה העשירות?! | צפו ברבי אלימלך בידרמןאתה מעשר - איפה העשירות?! | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/1:06עוד באותו נושאהרב שילם סתם 600 שקל - רק בשביל שלום | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|10.07.26רבי אלימלך בידרמןמעשרמעשר כספיםדקת חיזוק ביוםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:גולדקנופף טען שיש מספיק חיילים, הח"כים התפוצצו: "דם הילדים שלך לא יותר אדום"חנני ברייטקופף|11:51המשטרה מצטרפת לחיפושים ומבקשת סיוע דחוף באיתור צעיר חרדי בן 25קובי רוזן|11:39סערה באשדוד: אברך חסיד גור הותקף בידי שוטרים, שגילו; "טעות בזיהוי"כיכר השבת|10:55 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:המשטרה הצבאית דפקה בדלת? תקבלו מכונת קפה: היוזמה החדשה לעריקיםקובי ישראל|10.07.26הנכד העילוי מבעלזא, לצד גדולי הרבנים; תיעוד ענק מכינוס הדיין הנודעחיים רוזנבוים|09.07.26בן מיעוטים תועד מטריד נערה חרדית | מתיחות שיא במלחמה מול איראן • צפויוסי סרגובסקי|09.07.26
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