דקת חיזוק ביום הרב שילם סתם 600 שקל - רק בשביל שלום | צפו ברבי אלימלך בידרמן המעשה עם רבי ניסים קרליץ שמלמד כי לפעמים משתלם לשלם כדי לשמור על שלום | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)