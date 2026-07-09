דקת חיזוק ביום ביקש הלוואה מחתנו ונפגע ממה ששמע - עד שהתבררה האמת | צפו ברבי אלימלך בידרמן לפני שאנחנו נפגעים - אולי לא הבנו נכון?! | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)