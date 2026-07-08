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זירה מחרידה

אסון נורא: הילדה בלימה וובר בת ה-7 נפגעה מאוטובוס תלמידים ונהרגה

טרגיה קשה במונסי: בלימה ובר ע"ה, ילדה כבת 7, נהרגה הבוקר (רביעי) לאחר שנפגעה מאוטובוס תלמידים ברחוב בלאוולט בעיר. כוחות הצלה וחירום רבים שהוזעקו לזירה נלחמו על חייה וביצעו בה פעולות החייאה ממושכות, אך לבסוף נאלצו לקבוע את פטירתה(חרדים)

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ברוך דיין האמת

בלימה ובר ע"ה, ילדה כבת 7, נהרגה הבוקר (רביעי) מפגיעת אוטובוס תלמידים ברחוב בלאוולט שבמונסי.

לפי הדיווח באתר "מונסי סקופ", האירוע הקשה התרחש סמוך לשעה 9:00 בבוקר, כאשר הילדה נפגעה מהאוטובוס ונפצעה באורח אנוש.

כוחות ההצלה והרפואה שהוזעקו למקום פתחו באופן מיידי בפעולות החייאה מתקדמות בניסיון להציל את חייה, אך בסופן נאלצו לקבוע את פטירתה הטרגית.

עם קבלת הדיווח על התאונה הקשה, נרשמה בהלה רבה ברחובות מונסי. אל זירת האירוע זרמו כוחות חירום גדולים, ובהם פראמדיקים וחובשים של ארגון הצלה רוקלנד, שוטרי משטרת רמפו ומתנדבי ארגון 'חברים'.

הצוותים הרפואיים נלחמו על חייה של הילדה, שהייתה שרויה במצב של טראומה קשה ודום לב בעקבות הפגיעה, ועשו כל שביכולתם כדי לייצב את מצבה, אך למגינת לבם של בני המשפחה והנוכחים במקום, המאמצים הרבים עלו בתוהו.

הזירה הייתה קשה ומתוחה. כוחות הצלה ורפואה גדולים מילאו את הרחוב עם רכבי חירום. בין היתר הוקם במקום פרגוד שחור שהוקם כדי להגן על פרטיות הילדה ועל כבוד המת, בעוד שמתנדבים מסייעים בארגון ובשמירה על הסדר ברחוב.

בעקבות האסון הכבד, הגיעו לזירה גם מתנדבים של ארגוני החסד 'חסד של אמת' ו'מתעסקים', לצד מתנדבי 'חברים מרוקלנד', כדי לפעול לשמירה על כבוד המת ולסייע לבני המשפחה השבורים בהתארגנות הראשונית ובכל הסידורים הנדרשים בשעה קשה זו. המשטרה המקומית פתחה בחקירה מקיפה לבירור הנסיבות המדויקות שהובילו לתאונה הקטלנית ברחוב.

המנוחה ע"ה היא בתם של יבדלחט"א ר' ישראל אפרים ואסתר (עטי) ובר, תושבי הקהילה. במונסי שורר אבל כבד עם הוודע הבשורה המרה על קטיפתה בדמי ימיה של הילדה הקטנה באסון כה מחריד, כאשר פרטי מסע הלוויה צפויים להתפרסם בהמשך.

מונסיאוטובוס תלמידים

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ממש נורא ואיום..תשמרו על הילדים..
רות

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