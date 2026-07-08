רבני ברסלב הופיעו ועקבו מקרוב: הכנסת קידמה את המהלך התקדימי

מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת החוק להקמת מרכז להנצחת זכרו ומורשתו של רבי נחמן מברסלב, שיזם חבר הכנסת אליהו רביבו (הליכוד). מדובר במהלך משמעותי, שנועד להקים מרכז ממלכתי שיעסוק בשימור, תיעוד, מחקר והנגשת מורשתו של רבי נחמן מברסלב לדורות הבאים.

על פי הצעת החוק, המרכז יפעל להקמת ארכיון ייעודי, לקידום פעילות חינוכית ותרבותית, לעידוד המחקר האקדמי וההיסטורי ולהפצת משנתו של רבי נחמן לציבור הרחב בארץ ובעולם.

מוקדם יותר היום התקיים במשכן הכנסת כנס היסוד להקמת מרכז המורשת והמחקר לרבי נחמן מברסלב, בהשתתפות חברי כנסת, רבנים, אישי ציבור ונציגי קהילות ברסלב. הכנס היווה אבן דרך משמעותית בקידום היוזמה וזכה להשתתפות רחבה של רבנים ואישי ציבור.

לאחר אישור החוק בקריאה הטרומית אמר ח”כ רביבו: “היום עשתה הכנסת צעד חשוב בהכרה במורשתו האדירה של רבי נחמן מברסלב, שמסריו של אמונה, תקווה, שמחה והתחדשות ממשיכים להאיר את דרכם של יהודים בארץ ובעולם. הקמת מרכז ממלכתי תבטיח שהמורשת הזו תישמר, תיחקר ותונגש לכלל הציבור ולדורות הבאים. זהו אינו חוק עבור ציבור אחד בלבד, אלא חוק למען נכס רוחני של העם היהודי כולו. אפעל לקדם את הצעת החוק עד להשלמת הליך החקיקה ולהקמת המרכז בפועל.”

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יו”ר ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, חבר הכנסת צבי סוכות, בירך על קידום הצעת החוק והדגיש את חשיבות הקמת מרכז מורשת לרבי נחמן מברסלב, שינציח את פועלו ויקרב את תורתו לציבורים נוספים.

בכנס השתתפו רבנים ונציגי ציבור מחסידות ברסלב, ובהם הרב דוד גבירצמן, הרב יהושע מרגליות, הרב שמואל שטרן, הרב יצחק ויצהנדלר, הרב נתן ברקשטיין, מיכאל פינטו ממרכז ברסלב באומן, וכן רבנים ואישי ציבור נוספים.

הרבנים בירכו את חבר הכנסת רביבו על הובלת היוזמה ועל פעילותו למען הנצחת מורשתו של רבי נחמן. הרב שלום הרוש שליט״א שיבח את עשייתו ואמר כי בזכות פעילותו למען הפצת אורו של רבי נחמן ומורשת ברסלב יזכה לשפע גדול ולברכה מן השמים.

הרב יעקב ג׳אן, רבה של העיר אומן, בירך את חבר הכנסת רביבו על היוזמה החשובה והביע תקווה כי הליך החקיקה יושלם במהרה וכי המרכז יוקם בהקדם לטובת כלל עם ישראל.