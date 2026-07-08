מעמד החליצה באנטווערפן ( צילום: באדיבות המצלם )

מעמד נדיר והיסטורי, שלא נראה כמותו באנטווערפן מזה שנים רבות, התקיים אתמול (שלישי) בהשתתפות גדולי הרבנים, הדיינים והמוני תושבים שנהרו לחזות בביצוע פסק ההלכה המורכב והעתיק. לבקשתו האישית והמיוחדת של גאב"ד אנטוורפן, הגה"צ רבי אהרן שיף, הגיע לעיר במיוחד הגאון רבי אהרן דוד דונר, ראב"ד לונדון, כדי לשבת בראש המערכת ולנהל את המעמד כולו מתחילתו ועד סופו.

הגרא"ד דונר בהופעתו לביקור באנטווערפן לקראת מעמד החליצה ( צילום: באדיבות המצלם )

אחד מתושבי העיר מסביר בשיחה ל'כיכר השבת': "בית הדין של 'התאחדות קהילות החרדים' בלונדון, שהגרא"ד דונר עומד בראשו, נדרש לעיתים קרובות לטפל בשאלות המורכבות ביותר של עגינות, ממזרות וחליצה באירופה. מכיוון שבחוץ לארץ אין לבתי הדין כפייה חוקית מטעם המדינה, הדיינים שם נחשבים למומחים מהשורה הראשונה בעולם בניהול ההליכים הללו ברגישות עילאית ובמקצועיות הלכתית חסרת פשרות. הראב"ד בקיא בצורה יוצאת דופן בכל פרטי הדינים ובקשירת נעל החליצה המיוחדת". כבר ביום שני, עם הופעתו של ראב"ד לונדון באנטוורפן, יצאו הדיינים כפי ההלכה לבדוק ולבחור את המקום המדויק שבו ייערך הטקס למחרת. אל הסיור המקדים התלוו גאב"ד אנטוורפן ושאר רבני העיר, שעמדו מקרוב על הדרישות ההלכתיות המחמירות.

במעמד קביעת מקום החליצה באנטווערפן ( צילום: באדיבות המצלם )

במעמד קביעת מקום החליצה ( צילום: באדיבות המצלם )

אתמול (שלישי), ביום שלמחרת קביעת המקום, התקיים המעמד, כשאל אולם הטקס נהרו המוני רבנים ותושבי העיר, וחיש קל התמלא עד אפס מקום, במרכז המעמד ישבו ששת הדיינים הבכירים: בראש ישבו יחדיו הגאב"ד הגר"א שיף, ראב"ד לונדון הגרא"ד דונר, והגאון רבי עמרם העניג.

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לימינם ישבו שני 'שטומע דיינים' (דיינים שותקים) כפי הנהוג בטקס זה: הגאון רבי יצחק זעקל פולק והגאון רבי אליעזר שמעון עקשטיין. בתפקיד העדים שנושאים את האחריות ההלכתית כיהנו הגאון רבי אשר חיים שטרנבוך והגאון רבי שלום גרינפלד.

רגע השיא נרשם כאשר נעל היבום המיוחדת ננעלה על רגלו של האיש. הקהל הרב, שעקב בדריכות אחר כל תנועה, עיין בחוברת מיוחדת שהודפסה וחולקה מראש לכבוד המאורע הנדיר. עם ביצוע מעשה החליקה, קרא הקהל כולו יחד בקול רם כנהוג: "חלוץ הנעל! חלוץ הנעל! חלוץ הנעל!" שלוש פעמים.

החוברת המיוחדת שהודפסה למעמד ( צילום: באדיבות המצלם )

עם סיום המעמד ההלכתי, כשהאישה הותרה לכל אדם, פצחו הדיינים והקהל בברכה המסורתית הנאמרת בעת הזו: "יהי רצון שלא תבואנה עוד בנות ישראל לא לידי חליצה ולא לידי יבום, אמן".

בשעות שלאחר המעמד המרומם, ערך ראב"ד לונדון, הגרא"ד דונר ביקורים במעונם של גדולי העיר: אצל האדמו"ר מפשעווארסק, וכן במעונו של הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטוורפן. גדולי העיר קיבלו את פניו בכבוד התורה ובהערצה גדולה והרחיבו בשיח תורני.

מעמד החליצה באנטווערפן ( צילום: באדיבות המצלם )

מעמד החליצה באנטווערפן ( צילום: באדיבות המצלם )

מעמד החליצה באנטווערפן ( צילום: באדיבות המצלם )

מעמד החליצה באנטווערפן ( צילום: באדיבות המצלם )

מעמד החליצה באנטווערפן ( צילום: באדיבות המצלם )

מעמד החליצה באנטווערפן ( צילום: באדיבות המצלם )

מעמד החליצה באנטווערפן ( צילום: באדיבות המצלם )

מעמד החליצה באנטווערפן ( צילום: באדיבות המצלם )

מעמד החליצה באנטווערפן ( צילום: באדיבות המצלם )

הגרא"ד דונר בביקור אצל האדמו"ר מפשעווארסק ( צילום: באדיבות המצלם )

הגרא"ד דונר בביקור אצל האדמו"ר מפשעווארסק ( צילום: באדיבות המצלם )