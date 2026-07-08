מעמד מרגש ויוצא דופן התקיים השבוע בין כותלי כולל "בית מנחם", שבכפר חב"ד שם חגגו הלומדים הוותיקים את שמחת סיום מסכת 'בבא מציעא', אותה למדו ויגעו בה לאורך החודשים האחרונים במסגרת סדרי הלימוד הקבועים.

ייחודיותו של המעמד, שגררה התרגשות רבה בקרב הנוכחים, הייתה הגעתם של בני הלומדים בהם רבני ערים, דיינים ואישי ציבור שפינו מסדר יומם העמוס ובאו לשמוח לצד אבותיהם ביום חגם התורני.

את האירוע פתח מנהל הכולל, הרב משה שמואל הלוי הורוביץ, בדברי ברכה והודיה על הזכות הנפלאה לראות את האבות והבנים הנרגשים יושבים מסובים יחדיו. מיד לאחר מכן הוזמן ראש הכולל, הגאון רבי יוסף שטרסברג, לשאת את משא הסיום המרכזי, הרב קישר את סוף המסכת בתחילתה בפלפולא דאורייתא מעמיק.

אורח הכבוד, המרא דאתרא הגאון רבי מאיר אשכנזי, בירך בחום את הלומדים המבוגרים והאריך בדבריו על המעלה העצומה של קביעות עיתים לתורה בגיל השיבה, המהווה דוגמה ומופת לדור הצעיר. מיד עם תום הסיום, התכבד המרא דאתרא לפתוח את לימוד המסכת החדשה מסכת מכות.

במהלך המעמד נרשמו רגעים מרגשים כאשר עלו לדבר בניהם של הלומדים. הגאון רבי אליעזר ברוד, חבר מועצת הרבנות הראשית שאביו, הרה"ח רבי ישראל ברוד, נמנה עם ותיקי הלומדים, הרב ריגש את הקהל כשדיבר על חזונו של הרבי מליובאוויטש זי"ע בהקמת כוללי הגמלאים "תפארת זקנים".

לאחר מכן נשא דברים הגאון רבי יעקב שלמה ביטון, רב שכונה בראשון לציון, שאביו הרה"ח רבי חביב ביטון לומד במקום. הרב ביטון עמד על המקורות בחז"ל העוסקים בקשר שבין הדורות ובכבוד התורה, וציין את היופי המרתק בכך שהבנים זוכים להשיב כבוד לאבותיהם שעמלים בתורה.

ראש המועצה האזורית שדות דן, מר דוד יפרח, הביע את התרגשותו העצומה לעמוד לצד הלומדים וציין את הזכות הגדולה של המועצה לתמוך ולהיות חלק ממפעל תורני כה מפואר.

בשם הלומדים נשא דברים הגבאי הוותיק, הרה"ח ר' מאיר חן, שסקר בטוב טעם את תולדות ייסוד בית הכנסת המרכזי על ידי האחים הרבנים ר' זושא ור' חיים רבקין ע"ה, וגולל את סיפור הקמתו של הכולל על ידי יבדלחט"א הרב משה הלפרין והגבאי המנוח ר' זושא רבקין ע"ה. הוא הודה מקרב לב למגידי השיעורים, הרב יוסף אבוהב והרב טוביה בולטון, וכן לגבאי הראשי הרב בנימין רבקין, העומד במסירות יומיומית על צורכי הלומדים.

לקראת סיום המעמד פצחו כלל המשתתפים אבות ובנים, רבנים ועסקנים בריקודי שמחה סוערים לכבודה של תורה, כאשר בראש המעגל רוקד ומלהיב את הקהל משפיע הכולל, הרה"ח רבי יעקב לרנר.