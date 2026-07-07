דרמה כלכלית חסרת תקדים מסעירה בימים אלו את עולם התעופה הישראלי ואת עולם העסקים החרדי בארה"ב ובארץ. השם החם שעולה כעת לכותרות הוא יזם הנדל"ן החרדי המצליח, הבנש"ק הרב עזרא אונגר, אברך חסידי כבן 36 בלבד המתגורר בשכונת בורו פארק שבברוקלין, שנמצא בעיצומו של משא ומתן דרמטי לרכישת חברת התעופה הישראלית הוותיקה 'ארקיע'.

הידיעה, שהכתה גלים תחילה בפורומים הכלכליים של היהדות החרדית בארה"ב (BNP), הופכת כעת לשיחת היום ברחוב החסידי בשל הייחוס המפואר והסיפור המרתק שעומד מאחורי הקונה הצעיר.

מייחוס אבות ועד לכולל בירושלים

ר' עזרא אונגר, חסיד ויז'ניץ קיימישא וחסיד באבוב 45, גדל בעיר מונסי שבארה"ב, שם למד בישיבת ויז'ניץ בקיימישא. בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו, בת האדמו"ר הרה"צ רבי חיים יעקב פרנקל מרימנוב, חתנו של האדמו"ר מקומרנא ירושלים. לאחר נישואיו קבע תחילה את משכנו בעיר הקודש ירושלים.

מאחורי הנגיד הצעיר עומד סיפור הצלחה פנומנלי ומסחרר שמעורר השראה רבה. בתחילת דרכו, כשלמד כאברך בכולל, היה חסר כל. כדי לכלכל את ביתו, החליט להתחיל למכור מיני מאפה לאברכים בכולל ומשם החל לצמוח ולגלות את החוש העסקי הנדיר שטבוע בו.

באחד הימים החליט לנסות את מזלו ופנה לעסוק בתחום התיווך. הוא החל לגייס כספים ממשקיעים ראשוניים שנתנו בו את אמונם המלא, עבר לעולם הנדל"ן הניו-יורקי, ומשם הדרך לפסגות רמות ולעסקאות ענק הייתה קצרה.

המנוע מאחורי העסקה: כאב חילול השבת

כעת, שמו עולה לכותרות עם עסקת הענק החדשה שיוצאת לדרך. קרוב משפחה של הנגיד, ששוחח עם מערכת 'כיכר השבת', חושף כי המניע האמיתי שעומד מאחורי השקעת המיליונים הזו הוא הרצון למנוע חילולי שבת.

לדבריו, "ר' עזרא פשוט לא יכול היה לשאת יותר את המצב הקיים. כאב לו בצורה עמוקה לחזות בחילולי השבת הנוראיים וההמוניים שמתבצעים בתחום התעופה בארץ, ועוד לעיניהם של ילדי ישראל הטהורים. הרצון לייצר אלטרנטיבה כשרה לחלוטין הוא שדחף אותו להיכנס לפרויקט המאסיבי הזה".

חברת התעופה החרדית השנייה בגודלה בעולם

במידה והרכישה של חברת 'ארקיע' אכן תושלם בהצלחה, המהלך ירשום היסטוריה עולמית: החברה תהפוך רשמית לחברת התעופה החרדית השנייה בגודלה בעולם (אחרי חברת 'צ'אלנג' איירליינס' של הנגיד הבלגי ר' איציק פלוק).

בשלב זה הפרטים הרבים סביב העסקה, שווי הרכישה והתנאים להפעלת החברה תחת קווי יסוד של שמירת שבת מוחלטת עדיין נשמרים בדיסקרטיות על ידי צוותי המשא ומתן.

בחברת 'ארקיע' סירבו להתייחס לנושא המכירה.