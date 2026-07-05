רבבות עמך בית ישראל עושים בשעות אלו את דרכם להילולא קדישא של הצדיק האלוקי רבי יצחק בן רבי יצחק גברא זצ"ל, הטמון במושב עג'ור שבשפלת יהודה, אולם הגעת ההמונים הגדולה מהצפוי הובילה לקריסה טוטלית של מערך התנועה והחניונים באזור.

לפי דיווחי כוחות הביטחון וההצלה מהשטח, צירי התנועה המובילים למושב חסומים לחלוטין. אלפי משפחות, אנשים, נשים וטף, תקועים מזה שעות ארוכות בכבישים ללא יכולת תנועה. עקב החסימות הכבדות, נראים מחזות חריגים כאשר מאות נשים עם עגלות וילדים קטנים נאלצים לרדת מהרכבים ומהאוטובוסים ולצעוד קילומטרים ברגל תחת כיפת השמיים בדרכם אל ציון הצדיק.

המשטרה וכוחות הביטחון, שנערכו בכוחות מתוגברים, עומדים בשעות אלו אובדי עצות מול נחשולי האדם והרכבים הזורמים למקום. חניוני הענק שהוכשרו מבעוד מועד על ידי המארגנים, אשר היו אמורים להכיל כ-1,500 כלי רכב, התמלאו עד אפס מקום תוך זמן קצר וקרסו לחלוטין.

בשל העומסים הכבדים, גם בעלי אישורים רשמיים ותושבי מושב עג'ור עצמם מוצאים את עצמם תקועים בפקקי ענק, ללא יכולת להיכנס או לצאת מהיישוב.

בעקבות המצב, יצא דובר ההילולא, הרב ישי יפת, בפנייה דחופה ומודאגת אל הציבור הרחב: "אנו מבקשים מכל מי שטרם יצא לדרך – אנא, הימנעו מלהגיע לאזור הערב. המערכות בקריסה. אנו מפצירים בציבור להישמע באופן מוחלט להוראות אנשי הביטחון, לעקוב אחר הנחיות הכבישים ולתכנן את ההגעה במהלך שעות היום מחר".

יצויין כי הילולת רבי יצחק גברא זצ"ל בעג'ור הפכה בשנים האחרונות לאבן שואבת להמונים מכל שכבות הציבור, וכיום היא מוגדרת כהילולא השלישית בגודלה בארץ, מיד אחרי הילולת רשב"י במירון והילולת ה'אור החיים' הקדוש בירושלים.

במשטרה שבים ומדגישים כי אין להגיע לאזור ללא תיאום, וכי צירים רבים נחסמו לתנועת כלי רכב פרטיים. אתר 'כיכר השבת' ימשיך לעקוב ולדווח על השינויים בהסדרי התנועה.