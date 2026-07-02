מקלב על סומפולינסקי | צפו - צילום: ערוץ כנסת מקלב על סומפולינסקי | צפו | צילום: צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 1:03

רגע בלתי שגרתי נרשם השבוע בדיון הסוער בוועדת החוקה של הכנסת על הצעת חוק יסוד: לימוד תורה, כאשר יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, עצר את הדיון המשפטי לטובת "גילוי נאות" אישי ומפתיע על המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד אביטל סומפולינסקי.

הדיונים סביב חוקי הגיוס ומעמד לומדי התורה מתנהלים בדרך כלל באווירה מתוחה, כאשר נציגי המפלגות החרדיות והייעוץ המשפטי לממשלה ניצבים משני עברי המתרס. אלא שהפעם, לרגע אחד, הוויכוח המשפטי פינה את מקומו לסיפור אישי שהפתיע את כל הנוכחים באולם. "החוק הוא האם גבר עובד או לא עובד" מוקדם יותר בדיון הציגה סומפולינסקי את עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, כשהיא מדגישה כי מבחינתה מוקד הדיון אינו עצם לימוד התורה אלא השלכות החוק על שוק העבודה. "החוק הוא לא על הלימודים", מסרה. "החוק הוא האם גבר עובד או לא עובד". חסידי סאדיגורה יתכנסו היום לעצרת מחאה, בטענה של פגיעה באדמו"ר | אלו הצדדים שאול כהנא | 10:23 בשלב זה ביקש מקלב את רשות הדיבור ואמר: "קודם כל, חובה להגיד - זה גילוי נאות". לאחר מכן הפתיע את המשתתפים כשסיפר כי הוא מכיר היטב את משפחתה של סומפולינסקי. "הדודים שלה הם רבנים גדולים שלמדו איתי בישיבה", אמר, והוסיף כי מדובר במשפחה שלה שורשים עמוקים בעולם התורה והישיבות.

היועמ"שית גלי בהרב מיארה ( צילום: תומר בן חקון\פלאש90 )

חיוכים סביב שולחן הוועדה

האמירה עוררה חיוכים סביב שולחן הוועדה ושברה לרגע את המתח שאפיין את הדיון. אחד מחברי הכנסת אף תהה בחיוך: "למה אתה מטה את הדיון?", בעוד משתתפים אחרים הגיבו בהפתעה כשנחשפו לקשר המשפחתי. גם סומפולינסקי עצמה חייכה למשמע הדברים.

מאחורי ההערה הקצרה עומד סיפור משפחתי מוכר. משפחת סומפולינסקי היא מהמשפחות המוכרות והחשובות בציבור הליטאי בירושלים. אביה של המשנה ליועמ"שית הוא פרופ' חיים סומפולינסקי, מבכירי חוקרי המוח בעולם, חתן פרסים בינלאומיים ופרופסור באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת הרווארד.

הוא עצמו גדל בבית חרדי, ואביו, הרב אליהו דוד סומפולינסקי ז"ל, היה דמות תורנית מוכרת. בני משפחה נוספים משמשים כרבנים ותלמידי חכמים ולמדו בישיבות מובילות בציבור החרדי.

רגע אנושי בלב הסערה

כך, למשך כמה רגעים, הוויכוח המשפטי הסוער פינה את מקומו לרגע אנושי שהזכיר עד כמה החברה הישראלית מורכבת ושזורה בקשרים אישיים, גם בלב אחת הסוגיות הרגישות ביותר שעל סדר היום הציבורי.

הדיון עצמו התקיים לאחר שהצעת חוק יסוד: לימוד תורה עברה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. החוק, שמקדם את מעמד לימוד התורה כערך יסוד, עורר ויכוחים סוערים בין הקואליציה לאופוזיציה, כאשר נציגי הייעוץ המשפטי לממשלה הביעו התנגדות חריפה להצעה.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שמקלב מתעמת עם נציגי הייעוץ המשפטי בנושא חוקי הגיוס. בעבר תקף בחריפות את היועצת המשפטית גלי בהרב-מיארה על התנהלותה בנושאים שונים הנוגעים לציבור החרדי.