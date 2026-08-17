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לאחר מחלה קשה

אבל בעולם הכשרות: מומחה הרכיבים הנודע רבי אברהם יצחק זורובל זצ"ל הלך לעולמו

ברוך דיין האמת: אבל בעולם הכשרות עם הסתלקותו של מומחה הרכיבים הנודע הרה"ג רבי אברהם יצחק זורובל זצ"ל מחבר הספר 'מידי דאכילה' אשר הלך לעולמו לאחר שסבל מהמחלה הקשה • במשך כחמישים שנה שימש כסמכות עליונה בארגוני הכשרות המובילים בארה"ב ובעולם, וסובב בעשרות מדינות להבטחת כשרות המאכלים • מסע הלוויה יצא ממונסי לבית החיים בלונג איילנד (דיין האמת)

3תגובות
הרה"ג רבי אברהם יצחק זשוראוועל זצ"ל

המוני תושבי מונסי ליוו אתמול (ראשון) למנוחות את הרה"ג רבי אברהם יצחק זשוראוועל זצ"ל, מגדולי המומחים בעולם בתחום הרכיבים והמכשור התעשייתי ומחבר הספר "מידי דאכילה", אשר הלך לעולמו בגיל 76 לאחר שסבל ממחלה קשה בתקופה האחרונה.

המנוח זצ"ל נולד לאביו השו"ב הרה"ח רבי יוסף אליעזר זשוראוועל ז"ל. את דרכו המפוארת בעולם הכשרות החל לפני כחמישים שנה במסגרת מערכת הכשרות של קהל 'עדת ישורון' בוושינגטון הייטס. בהמשך השנים פעל בשורת ארגוני כשרות מובילים, ובהם העדה החרדית, OK ו-OU.

במסגרת תפקידו גמא מרחקים וביקר בכל 50 המדינות בארצות הברית ובעשרות מדינות ברחבי העולם כדי להבטיח את כשרותם של מפעלים ורכיבי מזון מורכבים. המנוח זצ"ל קנה לו שם עולמי כסמכות עליונה וככתובת ראשית לשאלות סבוכות מצד ארגוני כשרות רבים ומפעלי מזון בינלאומיים.

בשנים האחרונות התמודד בגבורה עם המחלה הקשה, עד שבמוצאי שבת החזיר את נשמתו ליוצרה.

מסע הלוויה יצא ביום ראשון בבוקר מבית המדרש 'זכרון יצחק' במונסי, ומשם המשיך לבית החיים בלונג איילנד, שם הובא למנוחת עולמים.

ת.נ.צ.ב.ה.

ברוך דיין האמתרבי אברהם יצחק זשוראוועל

3 תגובות

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3
ברוך דיין האמת, יהי זכרו ברוך, כח למישפחה בבקשה, תנסו להיות חזקים בבקשה
גידליה
2
יהי. זכרו. ברוך. דאג. לאוכל. כשר. לכל. עם. ישראל
יצחק
1
מה ההסמכה של המשרה הזו ?
קובי

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