המוני תושבי מונסי ליוו אתמול (ראשון) למנוחות את הרה"ג רבי אברהם יצחק זשוראוועל זצ"ל, מגדולי המומחים בעולם בתחום הרכיבים והמכשור התעשייתי ומחבר הספר "מידי דאכילה", אשר הלך לעולמו בגיל 76 לאחר שסבל ממחלה קשה בתקופה האחרונה.

המנוח זצ"ל נולד לאביו השו"ב הרה"ח רבי יוסף אליעזר זשוראוועל ז"ל. את דרכו המפוארת בעולם הכשרות החל לפני כחמישים שנה במסגרת מערכת הכשרות של קהל 'עדת ישורון' בוושינגטון הייטס. בהמשך השנים פעל בשורת ארגוני כשרות מובילים, ובהם העדה החרדית, OK ו-OU.

במסגרת תפקידו גמא מרחקים וביקר בכל 50 המדינות בארצות הברית ובעשרות מדינות ברחבי העולם כדי להבטיח את כשרותם של מפעלים ורכיבי מזון מורכבים. המנוח זצ"ל קנה לו שם עולמי כסמכות עליונה וככתובת ראשית לשאלות סבוכות מצד ארגוני כשרות רבים ומפעלי מזון בינלאומיים.

בשנים האחרונות התמודד בגבורה עם המחלה הקשה, עד שבמוצאי שבת החזיר את נשמתו ליוצרה.

מסע הלוויה יצא ביום ראשון בבוקר מבית המדרש 'זכרון יצחק' במונסי, ומשם המשיך לבית החיים בלונג איילנד, שם הובא למנוחת עולמים.

ת.נ.צ.ב.ה.