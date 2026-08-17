דניאל קינן אחיו של נחמן בריאיון ל"כיכר השבת" | צפו 10 10 0:00 / 5:58 דניאל קינן אחיו של נחמן בריאיון ל"כיכר השבת" | צפו

שבוע חלף מאז יצא נחמן קינן, בן 24, חסיד חב"ד ותושב בית שמש, מביתו בדרכו לצפת, ומאז נעלמו עקבותיו. המשפחה, בסיוע המשטרה, כוחות החיפוש ומתנדבים, ממשיכה בחיפושים נרחבים באזור טבריה, לאחר שהאיכון האחרון הידוע של נחמן התקבל בעיר.

בשיחה עם "כיכר השבת", סיפר אחיו דניאל על רגעי החרדה ועל החיפושים שנמשכים ללא הפסקה. "נחמן, אחי הקטן, יצא ביום ראשון בערב מהבית באוטובוס לכיוון צפת. הוא היה אמור להיפגש עם הרב שלו, הוא למד שם בעבר בישיבה. הוא פשוט לא הגיע. לא לצפת, לא לישיבה ולא לפגישה", סיפר דניאל. לדבריו, האינדיקציה האחרונה לגבי מקום הימצאו של נחמן התקבלה ביום שני, כאשר לפי נתוני הרב-קו הוא שהה באזור טבריה. "האיכון האחרון שלנו הוא מאותו יום שני. אנחנו מנסים להבין איפה לחפש בטבריה, וזו השאלה המרכזית כרגע".

נחמן קינן ( צילום: דוברות המשטרה )

"חורשים את המקומות, אבל אין קצה חוט"

בני המשפחה והמתנדבים ממשיכים לעבור בין מוקדים שונים באזור, תוך ניסיון לאתר כל מידע שעשוי להוביל לנחמן.

"אנחנו פשוט חורשים את המקומות, לוקחים כל אינדיקציה, כל דיווח וכל מידע שמגיע ומנסים לאמת אותו ולהבין. אבל זה פשוט חוסר אונים, כי אין קצה חוט", תיאר האח.

דניאל הדגיש כי המשטרה מעורבת באופן פעיל בחיפושים וכי כוחות מגיעים גם מבית שמש לטבריה מדי יום. "יש צוותים שמגיעים כל יום מבית שמש לטבריה. הם נמצאים פה גם בלילות. כולם במאמץ מרוכז כדי למצוא את נחמן".

לדבריו, החיפושים מתמקדים באזור רחב, ולא רק בנקודה שבה התקבל האיכון. "חוף גיא זו נקודה, אבל בסוף עובדים עם פוליגון על השטח. ההערכה היא פלוס מינוס באזור, אבל זה הרבה יותר רחב. זה כולל את מרכז העיר וכל האזור, ויש שם הרבה מבנים נטושים".

"במבחן התוצאה אנחנו צריכים לראות אותו בריא ושלם"

המשפחה מבקשת מהציבור להצטרף למאמץ ולסייע בכל דרך אפשרית. לדבריו, בתקופה זו נמצאים בטבריה רבים מבני הציבור החרדי, ולכן יש חשיבות מיוחדת להפצת תמונתו ופרטי החיפוש.

"בין הזמנים היו הרבה בחורי ישיבות בטבריה. יכול להיות שמישהו נתקל בו ולא יודע על החיפושים", הוא אומר ומציין כי בשל העובדה שלרבים מהבחורים אין טלפון חכם, המשפחה דאגה להפיץ גם פליירים. "אנחנו צריכים את כוח הציבור. כוחנו באחדותנו. מי שיכול להעלות פוסט, להפיץ בסטטוס בוואטסאפ או להעביר את הפליירים, כל דבר כזה יכול לעזור".

בני המשפחה מבקשים גם להרבות בתפילות לרפואתו ולשלומו של כתריאל נחמן בן לאה, שימצא במהרה בריא ושלם.

סימני זיהוי

לדברי המשפחה, נחמן נראה לאחרונה עם תיק תפילין בצבע חום עם פס לבן. במשפחה מבקשים מכל מי שמחזיק במידע, גם אם מדובר בפרט שנראה שולי, להעביר אותו למשטרה או לגורמי החיפוש.

"לא משנה מה יש פה, יש אין ספור מקומות שבהם הוא עלול להיות", אמר דניאל. "יש חשש מהותי לחייו, ולכן כל דקה חשובה".

"אנחנו צריכים לראות את נחמן בריא ושלם חוזר הביתה, בעזרת השם", סיכם דניאל. "אנחנו מקווים ומתפללים שזה יסתיים כמה שיותר מהר ובבשורות טובות".