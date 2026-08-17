האדמו"ר ממעז'יבוז - האתר למורשת בגין ( צילום: שוקי לרר / המרכז למורשת בגין )

חסידי ואוהדי חצר הקודש מעז'בוז' הופתעו ביממה האחרונה לגלות את המיקום המפתיע והבלתי שגרתי שנבחר עבור ה'קיבוץ' המרכזי לקראת ימי ראש השנה הבעל"ט.

כידוע, מדי שנה בשנה נוהג האדמו"ר לשהות בימי ראש השנה בעיר הקודש ירושלים יחד עם מאות חסידיו ומעריציו. לשם כך, נשכרים מבעוד מועד מלונות ואולמות מרווחים בעיר, המוכשרים במיוחד עבור עריכת התפילות, השולחנות הטהורים ושאר מעמדי הקודש. השנה, לקראת חגי תשרי, הופתעו החסידים להתבשר כי הנהלת החסידות סגרה על השכרת מתחם 'מרכז למורשת בגין' השוכן מול חומות העיר העתיקה. במבנה המפואר ייערכו התפילות, הטישים וסעודות החג, כאשר עבור מקומות הלינה הושכרו חדרים במלונות הסמוכים למתחם.

בחסידות מביעים סיפוק רב מהמיקום הייחודי ומציינים כי מדובר בלוקיישן מרהיב הצופה ישירות אל הר ציון ומקומות הקודש. בתגובה לתמיהות על עצם קיום ה'קיבוץ' במרכז תרבות, מבהירים בחסידות כי גדולי הצדיקים בכל הדורות נהגו לערוך מעמדי הוד באולמות ובמתחמים שונים, כפי שנעשה כיום בעת מסעות אדמו"רים לחוץ לארץ, וכי שום דבר לא יעצור את ההתעלות של ה'קיבוץ' הקדוש.