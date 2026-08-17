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מול הר ציון

מרכז מורשת בגין יהפוך להיכל החסידות | המיקום המפתיע שהושכר ע"י חסידי מעז'בוז

ההפתעה של חגי תשרי: חסידי מעז'בוז' הופתעו לגלות כי ה'קיבוץ' המרכזי של ראש השנה ייערך במבנה המפואר של המרכז למורשת בגין מול חומות העיר העתיקה • במקום ייערכו התפילות, הסעודות והטישים – כאשר מקומות הלינה הושכרו במלונות הסמוכים • בחסידות מבהירים: "צופה להר ציון, אין דבר שיעצור את ההתעלות" (חסידים)

2תגובות
האדמו"ר ממעז'יבוז - האתר למורשת בגין (צילום: שוקי לרר / המרכז למורשת בגין)

חסידי ואוהדי חצר הקודש מעז'בוז' הופתעו ביממה האחרונה לגלות את המיקום המפתיע והבלתי שגרתי שנבחר עבור ה'קיבוץ' המרכזי לקראת ימי ראש השנה הבעל"ט.

כידוע, מדי שנה בשנה נוהג האדמו"ר לשהות בימי ראש השנה בעיר הקודש ירושלים יחד עם מאות חסידיו ומעריציו. לשם כך, נשכרים מבעוד מועד מלונות ואולמות מרווחים בעיר, המוכשרים במיוחד עבור עריכת התפילות, השולחנות הטהורים ושאר מעמדי הקודש.

השנה, לקראת חגי תשרי, הופתעו החסידים להתבשר כי הנהלת החסידות סגרה על השכרת מתחם 'מרכז למורשת בגין' השוכן מול חומות העיר העתיקה. במבנה המפואר ייערכו התפילות, הטישים וסעודות החג, כאשר עבור מקומות הלינה הושכרו חדרים במלונות הסמוכים למתחם.

בחסידות מביעים סיפוק רב מהמיקום הייחודי ומציינים כי מדובר בלוקיישן מרהיב הצופה ישירות אל הר ציון ומקומות הקודש. בתגובה לתמיהות על עצם קיום ה'קיבוץ' במרכז תרבות, מבהירים בחסידות כי גדולי הצדיקים בכל הדורות נהגו לערוך מעמדי הוד באולמות ובמתחמים שונים, כפי שנעשה כיום בעת מסעות אדמו"רים לחוץ לארץ, וכי שום דבר לא יעצור את ההתעלות של ה'קיבוץ' הקדוש.
ראש השנההאדמו"ר ממעז'יבוז'מרכז מורשת בגין

2 תגובות

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2
אלה יהודים חכמים מתפללים בירושלים מול המקדש ונותנים ליהודים להרויח כסף ולא מוציאים את הכסף לגויים בחוץ לארץ והתפלות שלהם עולים ישר לשמים
יעקב
1
הרישום דרך האינטרנט ? לא כ"כ מוצלח...
שי

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