הושענא רבא: הלילה שבו אבא שבשמיים מחלק ישועות במתנת חינם

ליל הושענא רבא –
חלון הזדמנויות יקר מאוד שאסור להחמיץ!
ליל הושענא רבה - ההזדמנות שלך לשנות מה שהדין שנכתב בר"ה, ונחתם ביום כיפור, כי ה'פתקאות' - גזר הדין עדיין לא הועברו לחתימה סופית:
עדיין אין אישור סופי - להוציא ל'פועל' את מה שנגזר על האדם.
רק בחצות ליל הושענא רבה נמסרים ה'פתקים':
ועד חצות - ניתן לעורר רחמי שמים לשנות את גזר הדין!
הושע – נ"א: ליל הושענא רבה הוא היום ה - 51 מר"ח אלול עד ליום זה, ורמוז במילה נ"א, תבקש להיוושע בליל הושענא רבה, על לילה זה כתוב:
"ממתינים לו עד הערב" – עד הלילה בחצות! (שקלים פ"ה מ"ה).
בלילה זה, ניתן לזכות למיתוק הדינים, ושפע ברכות וישועות בזכות:
גילוי רחמי השם העליונים, שמתגלים - בלי גבול ומידה!
איך לבקש ישועות?
בלילה זה, הקב"ה ברחמיו הרבים מחלק ישועות לכולם:
במתנת חינם! אין צורך להוכיח שאתה ראוי לישועות, רק - תבקש ותקבל...
ליל הושענא רבה הוא ליל הערבות החבוטות, ומלמד אותנו איך מבקשים בלילה זה.
הערבה - מסמל להכנעה: תבוא לבקש בהכנעה כמו ערבה, תרגיש שאתה כערבה שחובטים ברצפה, תאמר לקב"ה:
אין בי - תורה ומצות, אין בי - טעם וריח, אני לא חשוב כמו 'ערבה' חבוטה זו!
נותר לי רק לבקש בשפתותיי שדומות – לערבה חבוטה!
אם תבקש כך בביטול והכנעה מעומק לב – תזכה לכל הישועות!
גילוי רחמי האב על בניו
הישועות שניתן לקבל בליל הושענא רבה נובעים:
מהאהבה והקשר הטיבעי בין הקב"ה לכל יהודי, כקשר בין - אב לבנו!
אבינו מלכנו היקר הוא - אב רחמן, שמרחם על בניו בלי סיבה, בלי - טעם וריח, כי:
אף אם הבן לא עושה רצון אביו או התרחק ממנו, או חוטא כלפיו, עדיין – בן נשאר בן!
בורא עולם מגלה את רחמיו המרובים על בניו:
ומוכן לשנות את גזר דינם, שלא על פי המגיע להם לפי מעשיהם.
הבחירה בידך – רוצה לקבל רחמים?
הקב"ה מעורר רחמיו מצידו, ומחלק ישועות בזכות שהוא:
"חלק ה' עמו" ואנו 'חלק' מעצמותו – 'חלק' אלוק ממעל! ('שפת אמת', סוכות תרל"א).
רחמי השם מתגלים על מי שמתקרב ודבק בקב"ה, כפי שמובטח:
"ואתם הדבקים בה' אלוקיכם – חיים כולכם היום"!
ובלילה זה, מי שרוצה לשנות את גזר דינו עובר מבחן:
האם יבוא הלילה להתייחד עם הקב"ה ולבקש ממנו את צרכיו.
'הושיעני' – אפילו שאין בי טעם וריח!
כל בקשה ודיבור עם הקב"ה – פועלת ישועות, כי הפניה לקב"ה מוכיחה:
שאין לך יכולת - להושיע את עצמך, ורק הקב"ה - יכול להושיע אותך!
תכיר שכוחך 'מוגבל' ואתה כ'אין' וכלום ממש - ותיוושע!
החסדים והישועות שיזרמו אליך יוכיחו:
ש'אין עוד מלבדו' – לעולם יש רק מלך אחד!
חיתום הסופי – וירידת השפע בפועל
מי שקשריו עם הקב"ה במהלך השנה חסרי טעם וריח כ'ערבה', ובא בלילה זה לבקש "הושע-נא", מוכיח:
שיש לו רצון לחזור להתקרב לקב"ה - מלך העולם.
בהושענא רבה ירידת השפע מקבלת את:
ה'חותם' הסופי של המלכות, דהיינו - ירידת השפע בפועל! וידוע כי:
"יפה צעקה לאדם, בין קודם - גזר הדין, לבין לאחר - גזר הדין" (ר"ה, ט"ז).
מי שחכם, בלילה זה צועק את צעקת ליבו לבורא עולם, ו'חוטף' ישועות לכל השנה:
כל תפילה ודיבור, בקשה וצעקה, בכוחה - לשנות את הדין שנגזר!
הושענא רבא – מעיד על כל השנה!
ידוע בשם הבעל שם טוב הקדוש שקיבל מפי אליהו הנביא זכור לטוב:
שמי שמתפלל בכוונה כראוי, בשלושת הימים: הושענא רבה, שמיני עצרת ושמחת תורה, אז מסוגל להתפלל כל השנה בכוונה (שער יששכר).
אם תתאמץ בליל הושענא רבא, כל השנה תצליח להתפלל, ותזכה:
"קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת" הקב"ה שומע, והתוצאה:
"רצון יראיו יעשה, ואת שוועתם – ישמע ויושיעם"!
קבל – מלכותי! ותקבל - ישועתי!
ביום זה, אתה יכול לקבל עליך עול מלכות שמים מחדש:
להיכנס ל'יחוד' חדש עם הקב"ה, וייגזר עליך - שפע חדש!
'יחוד' הוא - חיבור בין שניים מתוך אהבה שאינה תלויה בדבר!
שווה שתעורר את הרצון הפנימי טרם ימסרו ה'פתקאות'.
ויפה שעת אחת קודם...
הלילה הזה הוא - חלון הזדמנויות יקר ערך שחבל להחמיץ!
קום עתה, ופעל ברחמים...
מה נהוג לומר בליל הושענא רבא?
קריאת ספר דברים: שמשקף את ארבעת ספרי התורה הראשונים, קריאה זו: ממתיקה את הדינים - מעלה את הגבורות לשורשם, ומביאה – ישועות וחסדים.
אמירת תהילים: ראוי להרבות באמירת תהילים בתחנונים, בגדר "ואני תפילה":
התהילים מחולק ל - 5 ספרים, ואחרי כל ספר יש - יהי רצון מיוחד.
עלינו לשבח: סגולה גדולה לומר את החלק הראשון של עלינו לשבח:
3 פעמים ישר, 3 פעמים הפוך, ועוד פעם אחת ישר (יסוד יוסף).
יש הבטחה - מי שיצעק יענה בוודאי!
כותב ה'שפתי צדיק': "ביום הושענא רבה האדם חייב לצעוק ומי שיצעק – ייענה בוודאי" (הושענא רבה אות ל"ב).
איך תדע על מה לצעוק? "משמע שאם יצעוק – ייענה לו בוודאי"!
תצעק על הכל - דווקא ועל אף שאינך יודע מה נגזר עליך.
תרגיש – תלוי לחלוטין במלך העולם! תצעק בלב נכנע ונשבר:
"הושע-נא" - ריבונו של עולם, אני כלום בלעדיך...
תצעק למען - לגדל ורומם שמו יתברך, להעלות שכינתא מעפרא.
תצעק ותעורר את הרצון העליון, ה' הטוב – יושיעך בכל מכל כל!
תצעק על גילוי מלכות ה', משיח צדקנו ובנין בית המקדש.
ויזכו כלל ישראל לשמירה והגנה בכל תחומי חייהם, ושפע ברכות וישועות.
פיתקא טבא, אמן!
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