הושענא רבא: הלילה שבו אבא שבשמיים מחלק ישועות במתנת חינם

ליל הושענא רבא –

חלון הזדמנויות יקר מאוד שאסור להחמיץ!

ליל הושענא רבה - ההזדמנות שלך לשנות מה שהדין שנכתב בר"ה, ונחתם ביום כיפור, כי ה'פתקאות' - גזר הדין עדיין לא הועברו לחתימה סופית:

עדיין אין אישור סופי - להוציא ל'פועל' את מה שנגזר על האדם.

רק בחצות ליל הושענא רבה נמסרים ה'פתקים':

ועד חצות - ניתן לעורר רחמי שמים לשנות את גזר הדין!

הושע – נ"א: ליל הושענא רבה הוא היום ה - 51 מר"ח אלול עד ליום זה, ורמוז במילה נ"א, תבקש להיוושע בליל הושענא רבה, על לילה זה כתוב:

"ממתינים לו עד הערב" – עד הלילה בחצות! (שקלים פ"ה מ"ה).

בלילה זה, ניתן לזכות למיתוק הדינים, ושפע ברכות וישועות בזכות:

גילוי רחמי השם העליונים, שמתגלים - בלי גבול ומידה!

איך לבקש ישועות?

בלילה זה, הקב"ה ברחמיו הרבים מחלק ישועות לכולם:

במתנת חינם! אין צורך להוכיח שאתה ראוי לישועות, רק - תבקש ותקבל...

ליל הושענא רבה הוא ליל הערבות החבוטות, ומלמד אותנו איך מבקשים בלילה זה.

הערבה - מסמל להכנעה: תבוא לבקש בהכנעה כמו ערבה, תרגיש שאתה כערבה שחובטים ברצפה, תאמר לקב"ה:

אין בי - תורה ומצות, אין בי - טעם וריח, אני לא חשוב כמו 'ערבה' חבוטה זו!

נותר לי רק לבקש בשפתותיי שדומות – לערבה חבוטה!

אם תבקש כך בביטול והכנעה מעומק לב – תזכה לכל הישועות!

גילוי רחמי האב על בניו

הישועות שניתן לקבל בליל הושענא רבה נובעים:

מהאהבה והקשר הטיבעי בין הקב"ה לכל יהודי, כקשר בין - אב לבנו!

אבינו מלכנו היקר הוא - אב רחמן, שמרחם על בניו בלי סיבה, בלי - טעם וריח, כי:

אף אם הבן לא עושה רצון אביו או התרחק ממנו, או חוטא כלפיו, עדיין – בן נשאר בן!

בורא עולם מגלה את רחמיו המרובים על בניו:

ומוכן לשנות את גזר דינם, שלא על פי המגיע להם לפי מעשיהם.

הבחירה בידך – רוצה לקבל רחמים?

הקב"ה מעורר רחמיו מצידו, ומחלק ישועות בזכות שהוא:

"חלק ה' עמו" ואנו 'חלק' מעצמותו – 'חלק' אלוק ממעל! ('שפת אמת', סוכות תרל"א).

רחמי השם מתגלים על מי שמתקרב ודבק בקב"ה, כפי שמובטח:

"ואתם הדבקים בה' אלוקיכם – חיים כולכם היום"!

ובלילה זה, מי שרוצה לשנות את גזר דינו עובר מבחן:

האם יבוא הלילה להתייחד עם הקב"ה ולבקש ממנו את צרכיו.

'הושיעני' – אפילו שאין בי טעם וריח!

כל בקשה ודיבור עם הקב"ה – פועלת ישועות, כי הפניה לקב"ה מוכיחה:

שאין לך יכולת - להושיע את עצמך, ורק הקב"ה - יכול להושיע אותך!

תכיר שכוחך 'מוגבל' ואתה כ'אין' וכלום ממש - ותיוושע!

החסדים והישועות שיזרמו אליך יוכיחו:

ש'אין עוד מלבדו' – לעולם יש רק מלך אחד!

חיתום הסופי – וירידת השפע בפועל

מי שקשריו עם הקב"ה במהלך השנה חסרי טעם וריח כ'ערבה', ובא בלילה זה לבקש "הושע-נא", מוכיח:

שיש לו רצון לחזור להתקרב לקב"ה - מלך העולם.

בהושענא רבה ירידת השפע מקבלת את:

ה'חותם' הסופי של המלכות, דהיינו - ירידת השפע בפועל! וידוע כי:

"יפה צעקה לאדם, בין קודם - גזר הדין, לבין לאחר - גזר הדין" (ר"ה, ט"ז).

מי שחכם, בלילה זה צועק את צעקת ליבו לבורא עולם, ו'חוטף' ישועות לכל השנה:

כל תפילה ודיבור, בקשה וצעקה, בכוחה - לשנות את הדין שנגזר!

הושענא רבא – מעיד על כל השנה!

ידוע בשם הבעל שם טוב הקדוש שקיבל מפי אליהו הנביא זכור לטוב:

שמי שמתפלל בכוונה כראוי, בשלושת הימים: הושענא רבה, שמיני עצרת ושמחת תורה, אז מסוגל להתפלל כל השנה בכוונה (שער יששכר).

אם תתאמץ בליל הושענא רבא, כל השנה תצליח להתפלל, ותזכה:

"קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת" הקב"ה שומע, והתוצאה:

"רצון יראיו יעשה, ואת שוועתם – ישמע ויושיעם"!

קבל – מלכותי! ותקבל - ישועתי!

ביום זה, אתה יכול לקבל עליך עול מלכות שמים מחדש:

להיכנס ל'יחוד' חדש עם הקב"ה, וייגזר עליך - שפע חדש!

'יחוד' הוא - חיבור בין שניים מתוך אהבה שאינה תלויה בדבר!

שווה שתעורר את הרצון הפנימי טרם ימסרו ה'פתקאות'.

ויפה שעת אחת קודם...

הלילה הזה הוא - חלון הזדמנויות יקר ערך שחבל להחמיץ!

קום עתה, ופעל ברחמים...

מה נהוג לומר בליל הושענא רבא?

קריאת ספר דברים: שמשקף את ארבעת ספרי התורה הראשונים, קריאה זו: ממתיקה את הדינים - מעלה את הגבורות לשורשם, ומביאה – ישועות וחסדים.

אמירת תהילים: ראוי להרבות באמירת תהילים בתחנונים, בגדר "ואני תפילה":

התהילים מחולק ל - 5 ספרים, ואחרי כל ספר יש - יהי רצון מיוחד.

עלינו לשבח: סגולה גדולה לומר את החלק הראשון של עלינו לשבח:

3 פעמים ישר, 3 פעמים הפוך, ועוד פעם אחת ישר (יסוד יוסף).

יש הבטחה - מי שיצעק יענה בוודאי!

כותב ה'שפתי צדיק': "ביום הושענא רבה האדם חייב לצעוק ומי שיצעק – ייענה בוודאי" (הושענא רבה אות ל"ב).

איך תדע על מה לצעוק? "משמע שאם יצעוק – ייענה לו בוודאי"!

תצעק על הכל - דווקא ועל אף שאינך יודע מה נגזר עליך.

תרגיש – תלוי לחלוטין במלך העולם! תצעק בלב נכנע ונשבר:

"הושע-נא" - ריבונו של עולם, אני כלום בלעדיך...

תצעק למען - לגדל ורומם שמו יתברך, להעלות שכינתא מעפרא.

תצעק ותעורר את הרצון העליון, ה' הטוב – יושיעך בכל מכל כל!

תצעק על גילוי מלכות ה', משיח צדקנו ובנין בית המקדש.

ויזכו כלל ישראל לשמירה והגנה בכל תחומי חייהם, ושפע ברכות וישועות.

פיתקא טבא, אמן!