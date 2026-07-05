- צילום: דוברות המשטרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:34

דרמה התחוללה היום (ראשון) במעבר רנתיס, במרכז הארץ, כאשר רכב מסוג קיה קרניבל לבן בעל תג נכה עורר את חשדם של בלשי המשטרה. עם עצירת הרכב והתחלת הסריקות המדוקדקות בתוכו, נחשף מחזה מדהים ומסוכן: שבעה שוהים בלתי חוקיים פלסטינים הוסתרו בצורה קיצונית בתוך חללי הרכב השונים, בניסיון נועז לחמוק מהבידוק הביטחוני ולחדור אל תוך שטחי מדינת ישראל ללא אישורים כחוק.

נהג הרכב, אזרח ישראלי תושב העיר החרדית בני ברק בשנות ה-30 לחייו, ניסה באופן אקטיבי למלט אותם מעיני הכוחות ולסייע להסתננות ההמונית הזו, תוך שהוא מסכן את חייהם של הנוסעים ואת ביטחון הציבור. התיעוד המצולם מרגעי המעצר חושף שלב אחר שלב את שיטות ההסוואה שבהן השתמשו המבריחים. בתחילה, עם פתיחת דלתות הצד של הרכב, התגלו שלושה שוהים בלתי חוקיים כשהם דחוסים, מקופלים ומצטופפים בלחץ אדיר מאחורי דופן המושב האחורי, בניסיון להקטין את נפחם ולא להתגלות.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

בהמשך הסרטון, הכוחות עוברים אל חלקו האחורי של הרכב ופותחים את תא המטען, שם נגלתה לעיניהם שמיכה גדולה ובהירה המכסה את כלל המרחב ומסתירה את המתרחש תחתיה. עם הרמת השמיכה, נחשפו ארבעה שוהים בלתי חוקיים נוספים שהסתתרו מתחתיה כשהם יושבים ומצטופפים יחד על רצפת תא המטען. בסיום הדרמה נראה נהג הרכב החשוד, כשהוא לבוש בחולצה לבנה ומכנס כהה, כשהוא אזוק בידיו מאחורי גבו ומפונה מהזירה תחת שמירה הדוקה.

בעקבות חשיפת הממצאים בשטח, כלל החשודים – שבעת השוהים הבלתי חוקיים שתפסו מחסה ברכב והנהג הישראלי שהוביל אותם – נעצרו באופן מיידי והועברו להמשך חקירה פלילית אינטנסיבית בתחנת המשטרה באריאל. גורמי האכיפה שבים ומדגישים בפני הציבור כי הסעת שוהים בלתי חוקיים אינה רק עבירה קלה, אלא מהווה עבירה פלילית חמורה וביטחונית מן המעלה הראשונה, שהעונש המוגדר בגינה בחוק הינו מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח. רשויות החוק מבהירות כי ימשיכו לגלות אפס סובלנות ויפעלו בנחישות, באמצעים גלויים וסמויים, נגד תופעת המסתננים ונגד כל גורם – מסיע, מעסיק או מלין – המסייע להם, זאת נוכח הסכנה הממשית לשלום הציבור מאחר ששוהים בלתי חוקיים מעורבים לא פעם באירועים פליליים קשים או באירועים חבלניים ביטחוניים ברחבי הארץ.