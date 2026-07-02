משטרת ישראל, בשילוב כוחות צבא וביטחון, פתחה הבוקר (חמישי) בגל מעצרים נרחב ודרמטי ברחבי מרחב יהודה, אשר הוביל ללכידתם של מספר חשודים המעורבים בפרשיות חמורות ביותר, ובהן חטיפת חייל, תקיפה אכזרית של רועי צאן וגניבות רכב.

המבצע המורכב, ששילב פעילות התקפית ממוקדת של שוטרים ולוחמים, נשען על הכוונה מודיעינית מדויקת של רכזי המודיעין וחמ"ל הסיכול המחוזי, לצד שיתוף פעולה הדוק עם לוחמי פיקוד המרכז של צה"ל וגורמי ביטחון נוספים, במטרה לשים את היד על עבריינים ומחבלים שביצעו פשעים חמורים ונמלטו לשטחי יהודה ושומרון כדי למצוא בהם מקלט.

אחת הלכידות המשמעותיות ביותר בגל המעצרים הנוכחי התרחשה בגזרת תחנת חברון, שם הצליחו שוטרי הסיור, בסיוע חמ"ל הסיכול, לאתר ולעצור תושב תרקומיא בחשד מרכזי למעורבותו באירוע החמור של חטיפת חייל צה"ל על רקע פלילי, שהתרחש לפני כשבוע ימים.

החשוד, שסבר כי הצליח להיעלם מעיני כוחות הביטחון, הופתע על ידי השוטרים, נעצר במקום והועבר באופן מיידי להמשך חקירה רגישה ומאומצת במחוז הדרומי של המשטרה, שם מנוהל תיק החטיפה.

האירוע התרחש, כזכור, לפני כשבוע. החייל, תושב באר שבע, אותר כשהוא אזוק בתרקומיא. הוא חולץ בשיתוף הרשות הפלסטינית והועבר בחזרה לידי כוחות הביטחון.

במקביל, רשמו הבוקר לוחמי זרוע המבצעית יס"מ של יחידת 'חץ יהודה' הצלחה מבצעית מרשימה נוספת במסגרת מבצע "עוצרים באדום" – פעילות רחבת היקף שבה מסייע מחוז ש"י לכלל מחוזות המשטרה בארץ באיתור ומעצר חשודים הנמלטים לתוך תחומי יו"ש.

הלוחמים, שקיבלו הכוונה מודיעינית מדויקת מרכז היחידה, פשטו על העיירה הפלסטינית בית עווא הממוקמת בשטח A. הכוחות הגיעו למחסן מקומי שבו הסתתר שוהה בבריחה, צעיר בן 24 תושב הפזורה הבדואית בדרום, החשוד במעורבות בעבירות רכוש קשות וגניבות כלי רכב. החשוד, שניסה לנצל את המורכבות הטריטוריאלית של שטח A כדי לחמוק מהדין, נלכד בתוך המחסן והועבר אף הוא לחקירה במחוז הדרומי.

בגזרה אחרת של הפעילות, פעלו בלשי תחנת עציון יחד עם לוחמי החטיבה המרחבית עציון כדי לסגור מעגל בפרשת אלימות קשה שהסעירה את האזור. מדובר באירוע תקיפה חמור בשטח פתוח סמוך למקנה אברהם, במהלכו הותקפו ונפצעו שלושה צעירים ישראלים שעסקו ברעיית צאן. במסגרת החקירה המתנהלת בתחנת עציון, הצליחו הכוחות לשים את ידם על החשוד הרביעי בפרשה, פלסטיני תושב הרשאידה, אשר נלקח לחקירה במטרה למצות עמו את הדין על חלקו המרכזי בתקיפת רועי הצאן. כלל החשודים שנעצרו הבוקר הועברו להמשך הליכי החקירה, ובמשטרה מדגישים כי הפעילות ההתקפית והנחושה בשילוב כלל זרועות הביטחון תימשך בעוצמה כדי להגיע לכל עבריין או מפגע, בכל מקום שבו יבחר להסתתר.