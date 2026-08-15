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טבעת חנק

מלכודת בעומק האדמה: צה"ל סוגר על בכירים איראנים בלבנון

עשרות פעילי חיזבאללה ובכירים ממשמרות המהפכה נמצאים במצור ברכס עלי א-טאהר בדרום לבנון. צה"ל ניתק את אספקת המים, חוסם רחפנים ומהדק את טבעת החנק במהלך מורכב שמעורר לחץ עצום בטהרן (צבא וביטחון)

פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון
פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון| צילום: צילום: צה"ל

מתחת לפני האדמה ברכס עלי א-טאהר שבדרום לבנון מתנהל בשעות אלו אחד המחזות המתוחים והמסוכנים ביותר במלחמה הנוכחית – מצור חונק על עשרות מחבלים ובכירים איראנים שנלכדו במערכת מנהרות אסטרטגית ללא מוצא.

על פי דיווחים של Ynet וכלי תקשורת בלבנון, כ-30 עד 40 פעילים שוהים במלכודת התת-קרקעית, ובהם קצינים בכירים ממשמרות המהפכה האיראניות שהיו אמונים על התיאום המבצעי והלוגיסטי. נוכחותם הרגישה של הבכירים האיראנים הופכת את המצור לקלף מיקוח אדיר בידי ישראל, אך גם לנקודת רתיחה שעלולה להסלים את המתיחות האזורית.

עיר תת-קרקעית שנבנתה במשך עשרים שנה

רכס עלי א-טאהר, המתנשא לגובה של כ-700 מטרים ומשקיף על נבטיה, מסתיר תחתיו עיר תת-קרקעית עצומה שנבנתה במשך שני עשורים בסיוע איראני ישיר. מתחם זה שימש כמערכת העצבים המרכזית של יחידת באדר ב, ומהווה אחד המתקנים התת-קרקעיים המשמעותיים ביותר שנחשפו במהלך המלחמה.

כוחות שולטים במשטח מעל הרכס ומקיפים אותו באופן הדוק. על פי הדיווחים, הכוחות הישראליים מנתקים את צינורות המים למתחם ומסכלים כל ניסיון הברחה באמצעות רחפנים ואמצעי מעקב מתקדמים. המצור ההדוק יוצר מציאות בלתי אפשרית עבור הלכודים במנהרות.

כוחות צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

חיזבאללה מכחיש, טהרן לוחצת

חיזבאללה ממשיך להכחיש את ממדי הקטסטרופה ודוחה כל הצעה לתיווך או פירוק המתחם. הארגון נמנע מלהודות במלכודת שבה נקלעו אנשיו ובכירי משמרות המהפכה, ומעדיף לשמור על עמימות מבצעית.

במקביל, הדרג המדיני בירושלים שומר על זהירות קפדנית ומנהל את האירוע תחת לחצים כבדים המגיעים ישירות מטהרן. מנסה בכל מחיר לחלץ את אנשיה, אך ישראל מחזיקה בקלף מיקוח משמעותי שעשוי להשפיע על מהלכי המלחמה בזירה הצפונית.

המצב המתוח ברכס עלי א-טאהר ממשיך להתפתח, כאשר כל צד שוקל את מהלכיו הבאים בזהירות. נוכחותם של בכירים איראנים במלכודת התת-קרקעית הופכת את המצור לא רק למבצע צבאי, אלא גם לאירוע בעל השלכות דיפלומטיות ואסטרטגיות רחבות היקף.
צה"לטרוראיראןחיזבאללהמנהרותמשמרות המהפכהדרום לבנון

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