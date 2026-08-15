מלכודת בעומק האדמה: צה"ל סוגר על בכירים איראנים בלבנון

מתחת לפני האדמה ברכס עלי א-טאהר שבדרום לבנון מתנהל בשעות אלו אחד המחזות המתוחים והמסוכנים ביותר במלחמה הנוכחית – מצור חונק על עשרות מחבלים ובכירים איראנים שנלכדו במערכת מנהרות אסטרטגית ללא מוצא.

על פי דיווחים של Ynet וכלי תקשורת בלבנון, כ-30 עד 40 פעילים שוהים במלכודת התת-קרקעית, ובהם קצינים בכירים ממשמרות המהפכה האיראניות שהיו אמונים על התיאום המבצעי והלוגיסטי. נוכחותם הרגישה של הבכירים האיראנים הופכת את המצור לקלף מיקוח אדיר בידי ישראל, אך גם לנקודת רתיחה שעלולה להסלים את המתיחות האזורית.

עיר תת-קרקעית שנבנתה במשך עשרים שנה

רכס עלי א-טאהר, המתנשא לגובה של כ-700 מטרים ומשקיף על נבטיה, מסתיר תחתיו עיר תת-קרקעית עצומה שנבנתה במשך שני עשורים בסיוע איראני ישיר. מתחם זה שימש כמערכת העצבים המרכזית של יחידת באדר בחיזבאללה, ומהווה אחד המתקנים התת-קרקעיים המשמעותיים ביותר שנחשפו במהלך המלחמה.

כוחות צה"ל שולטים במשטח מעל הרכס ומקיפים אותו באופן הדוק. על פי הדיווחים, הכוחות הישראליים מנתקים את צינורות המים למתחם ומסכלים כל ניסיון הברחה באמצעות רחפנים ואמצעי מעקב מתקדמים. המצור ההדוק יוצר מציאות בלתי אפשרית עבור הלכודים במנהרות.