המחבל צועד ברחוב; הוא לא מצפה למה שיקרה בעוד כמה שניות | צפו

כוחות צה"ל הפועלים בצפון רצועת עזה סיכלו איום מיידי על הלוחמים בשטח, כאשר כלי טיס של חיל האוויר תקף וחיסל את מפקד החוליה של ארגון הטרור חמאס בעיירה בית לאהיה. לפי הודעת דובר צה"ל, המחבל עסק בתכנון הוצאה לפועל של מתווי טרור ופיגועים נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה, והתקיפה מהאוויר בוצעה במטרה להסיר את האיום באופן מיידי.

בתיעוד הוידאו שפרסם צה"ל מהאוויר ניתן לראות את המחבל צועד לבדו בלב אזור מוכה הריסות ומבנים שנהרסו בלחימה. צלב ההנחיה של כלי הטיס מתמקד עליו בעודו צועד על שביל פתוח, ותוך שניות ספורות פוגע בו חימוש מדויק המביא לחיסולו במקום, כאשר פטריית עשן ואבק סמיך מכסים את הזירה.

מאחורי התקיפה הזו עומדת דרמה פיקודית ומדינית לא קטנה. לפי הדיווח של הכתב הצבאי הבכיר יוסי יהושע, התקיפה בבית לאהיה הייתה התקיפה הראשונה ברצועת עזה שנדרשה לעבור את אישורו הישיר של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר.

בעבר, פעולות מסוג זה היו מתבצעות באופן שגרתי ואף כמה פעמים ביום באישור דרגים זוטרים יותר, אך בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון הוחלט לעצור את המהלכים הללו בעקבות לחץ אמריקני כחלק ממהלכי המשא ומתן.

גורמים צבאיים הבהירו, לפי הדיווח, כי אין מדובר במדיניות של חוסר מוטיבציה מצד צה"ל לבצע סיכולים, אלא בהנחיות ברורות שניתנו מהדרג המדיני. עם זאת, ההנחיה החד משמעית ללוחמים בשטח היא לסכל כל איום מיידי ללא צורך באישור של דרג צבאי בכיר.

מאז תחילת הפסקת האש, נהרגו בגזרת עזה 514 מחבלים, כ-150 נפצעו, וצה"ל תקף כ-790 מטרות שונות תוך הרחבת האזור המוחרז. בצה"ל שבים ומדגישים כי הכוחות בפיקוד הדרום ערוכים ופרוסים במרחב וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום.