בתום חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז צפון ושירות הביטחון הכללי, הגישה היום (רביעי) פרקליטות מחוז צפון כתב אישום חמור נגד שלושה תושבי כפר מצר, בני 26, 30 ו-41, בגין פגיעה בריבונות המדינה, יצוא סם מסוכן והחזקת סם.

על פי ממצאי החקירה, השלושה יצרו קשר עם ספקי סמים ממנו קיבלו לרשותם 50 קילוגרם של חומר החשוד כחשיש, בשווי מוערך של מיליוני שקלים, שיועד לייצוא למדינת ירדן. ב-15 ביולי 2026 נסעו הנאשמים בטנדר לנקודת הסלקת הסמים, שם אספו עשר חבילות המכילות את החשיש.

לאחר קבלת החבילות, נסעה החוליה לגדר הגבול המזרחי עם ירדן, שם השליכו את החבילות מעבר לגבול. החבילות נאספו על ידי הצד הירדני, כפי שתוכנן מראש. עבור פעולת ההברחה היו אמורים הנאשמים לקבל תשלום של כ-100,000 שקלים כל אחד.

כתב האישום הוגש על ידי עורך הדין אוהד כהן מפרקליטות מחוז צפון בבית המשפט המחוזי בנצרת-נוף הגליל. הנאשמים צפויים להישפט בעבירות חמורות הכוללות פגיעה בריבונות המדינה, יצוא סם מסוכן והחזקת סם לצורך מכירה.

חלק ממאבק כולל נגד הברחות

פעילות יחידת הגבולות של היחידה המרכזית במחוז צפון בסיכול הברחות היא חלק מהמאבק המקיף של משטרת ישראל וכוחות הביטחון, הפועלים לסיכול הברחות נשק וסמים בלתי חוקיים מגבולות ירדן, סוריה ולבנון.

כידוע, בחודשים האחרונים נחשפו מספר תשתיות משמעותיות של רשתות הברחה שפעלו באזור הגבול המזרחי. במקרה דומה שהתרחש לאחרונה, נעצרו שישה תושבי הנגב בחשד למעורבות בהברחת עשרות כלי נשק וכמויות גדולות של חשיש מגבולות מצרים וירדן.

יחידת הגבולות של ימ"ר מחוז צפון פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות צה"ל ושירות הביטחון הכללי במאבק נגד הברחות הנשק והסמים. לפני מספר שבועים סוכלה הברחה נוספת של כ-70 קילוגרם חשיש שיועדה לייצוא לירדן, כאשר שלושה תושבי דרום נעצרו בזירה.

הגבול המזרחי עם ירדן הפך בשנים האחרונות לציר מרכזי של ניסיונות הברחה, כאשר ארגוני פשיעה מנסים לנצל את המרחב להעברת סמים ונשק. כוחות הביטחון מתמודדים עם אתגר מתמשך של סיכול הברחות באמצעות רחפנים, כלי רכב והשלכה ישירה מעבר לגדר הגבול.

מדוברות המשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובשיתוף גורמי הביטחון לסיכול תופעת ההברחות בגבולות המדינה, לפגיעה בשרשראות הפשיעה ולמיצוי הדין עם כל המעורבים".