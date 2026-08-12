צעקו בפרסית: העדות הדרמטית על המחבלים שהסתובבו בנחל עוז

איל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל הי"ד שנרצחה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, חשף היום (רביעי) בריאיון לרשת ב' מידע דרמטי על אירועי אותו יום נורא. לדבריו, בתוך מחנה נחל עוז הסתובבו מחבלים שדיברו ביניהם בשפה הפרסית - עובדה המעלה תמונת מצב מורכבת על גורמים נוספים שהיו מעורבים במתקפה.

"בשבת 7 באוקטובר במחנה נחל עוז הסתובבו מחבלים, באשר הם מחבלים, ודיברו, צעקו אחד לשני, בשפה הפרסית", שחזר אשל בשידור והוסיף בכאב: "כל יום לומדים דברים חדשים, אז הנה, גם את זה למדנו".

המידע, המבוסס על עדויות של אנשים שהיו בשטח בזמן אמת, מעלה שאלות קשות על היקף המעורבות של גורמים זרים באירועי אותו יום. הציבור התרגל לחשוב על התוקפים כפעילי חמאס מקומיים מעזה, אך העדויות החדשות מצביעות על נוכחות של דוברי פרסית בתוך המוצב הצבאי.

"אנשים שהיו כאן ושירתו שם"

אשל הבהיר כי המידע החדש התקבל מניצולים ומאנשים ששירתו בבסיס ושהו בו ברגעי התופת. "אנחנו מסתמכים על אנשים שהיו כאן ושירתו שם", אמר כשהוא מעמת את המציאות בשטח מול הדיווחים הראשוניים. "כן, אנחנו יודעים הרבה יותר משידענו אודות שבת 7 באוקטובר בשבועות ובחודשים לאחר מכן. כן, היום אנחנו יודעים".

העובדה שדווקא בתוך מוצב שליטה מרכזי של צה"ל נשמעה השפה הפרסית, מחזקת את הערכות המודיעין שלפיהן גורמי פרוקסי או יועצים מטעם איראן היו מעורבים באופן עמוק בהכנות למתקפה. השאלה האם היו גורמים אלה נוכחים פיזית בשטח ביום האירוע עצמו, נותרת פתוחה.

חדירה מודיעינית עמוקה

מעבר לחשיפת השפה שבה דיברו המחבלים, אשל הדגיש כי הממצאים הללו מלמדים על עומק החדירה המודיעינית של האויב עוד בטרם פרצה המלחמה. "אני מבין מהפרט הזה שאספו עלינו מידע לפני 7 באוקטובר", הסביר. איסוף הנתונים המדויק על מבנה הבסיס, סדר הכוחות והנהלים הפנימיים, איפשר למחבלים לפעול בתוכו באופן מדויק.

הנתונים הללו לא הגיעו אליו מגורמים רשמיים, והוא מתח ביקורת סמויה על היעדר השקיפות: "זה הכל דברים שאנחנו מלקטים. אני עובד בזה, אני חי את זה. אני במשימה שרוני הטילה עליי". הפער בין הנתונים שנאספו בשטח לבין המידע הרשמי שנמסר למשפחות הוביל אותו להמשיך ולחקור את נסיבות הירצחה של בתו באופן עצמאי.