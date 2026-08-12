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האב השכול חשף

צעקו בפרסית: העדות הדרמטית על המחבלים שהסתובבו בנחל עוז

איל אשל, אביה של רוני הי"ד, חושף עדויות על דוברי פרסית בתוך המוצב • המידע מבוסס על ניצולים שהיו בשטח | "אספו עלינו מידע לפני המתקפה" (בארץ)

8תגובות
ההרס בקיבוץ נחל עוז, אילוסטרציה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

איל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל הי"ד שנרצחה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, חשף היום (רביעי) בריאיון לרשת ב' מידע דרמטי על אירועי אותו יום נורא. לדבריו, בתוך מחנה נחל עוז הסתובבו מחבלים שדיברו ביניהם בשפה הפרסית - עובדה המעלה תמונת מצב מורכבת על גורמים נוספים שהיו מעורבים במתקפה.

"בשבת 7 באוקטובר במחנה נחל עוז הסתובבו מחבלים, באשר הם מחבלים, ודיברו, צעקו אחד לשני, בשפה הפרסית", שחזר אשל בשידור והוסיף בכאב: "כל יום לומדים דברים חדשים, אז הנה, גם את זה למדנו".

המידע, המבוסס על עדויות של אנשים שהיו בשטח בזמן אמת, מעלה שאלות קשות על היקף המעורבות של גורמים זרים באירועי אותו יום. הציבור התרגל לחשוב על התוקפים כפעילי חמאס מקומיים מעזה, אך העדויות החדשות מצביעות על נוכחות של דוברי פרסית בתוך המוצב הצבאי.

"אנשים שהיו כאן ושירתו שם"

אשל הבהיר כי המידע החדש התקבל מניצולים ומאנשים ששירתו בבסיס ושהו בו ברגעי התופת. "אנחנו מסתמכים על אנשים שהיו כאן ושירתו שם", אמר כשהוא מעמת את המציאות בשטח מול הדיווחים הראשוניים. "כן, אנחנו יודעים הרבה יותר משידענו אודות שבת 7 באוקטובר בשבועות ובחודשים לאחר מכן. כן, היום אנחנו יודעים".

העובדה שדווקא בתוך מוצב שליטה מרכזי של צה"ל נשמעה השפה הפרסית, מחזקת את הערכות המודיעין שלפיהן גורמי פרוקסי או יועצים מטעם איראן היו מעורבים באופן עמוק בהכנות למתקפה. השאלה האם היו גורמים אלה נוכחים פיזית בשטח ביום האירוע עצמו, נותרת פתוחה.

חדירה מודיעינית עמוקה

מעבר לחשיפת השפה שבה דיברו המחבלים, אשל הדגיש כי הממצאים הללו מלמדים על עומק החדירה המודיעינית של האויב עוד בטרם פרצה המלחמה. "אני מבין מהפרט הזה שאספו עלינו מידע לפני 7 באוקטובר", הסביר. איסוף הנתונים המדויק על מבנה הבסיס, סדר הכוחות והנהלים הפנימיים, איפשר למחבלים לפעול בתוכו באופן מדויק.

הנתונים הללו לא הגיעו אליו מגורמים רשמיים, והוא מתח ביקורת סמויה על היעדר השקיפות: "זה הכל דברים שאנחנו מלקטים. אני עובד בזה, אני חי את זה. אני במשימה שרוני הטילה עליי". הפער בין הנתונים שנאספו בשטח לבין המידע הרשמי שנמסר למשפחות הוביל אותו להמשיך ולחקור את נסיבות הירצחה של בתו באופן עצמאי.

מחבלים מתאמנים לקראת מתקפת הפתע. אילוסטרציה

"המשימה שרוני הטילה עליי"

בדבריו הכואבים התייחס אשל גם להשפעה האישית והלאומית של הממצאים הללו, ולמניע המרכזי שלו להמשיך ולחשוף את האמת. "אני די השלמתי עם העובדה שרוני לא תחזור, כן, אבל היא הטילה עליי את המשימה להפוך את המדינה הזאת ליותר טובה, להבריא אותה, לנסות להבריא אותה", שיתף בתחושותיו הקשות אך הנחושות.

"לנסות אני מנסה בכל כוחי. זה המון משאבים והמון רצון שאותם ילדים שגדלים פה היום יגדלו למציאות שונה, כי מגיע לנו, מגיע להם", הוסיף האב השכול.

העדויות החדשות מצטרפות לתמונה המורכבת שמתגלה בהדרגה על אירועי 7 באוקטובר. רוני אשל הי"ד הייתה בין התצפיתניות שנרצחו באכזריות במוצב נחל עוז, ומשפחתה ממשיכה לדרוש תשובות על מה שאירע באותו יום נורא.
נחל עוז7 באוקטובררוני אשלפרסית

8 תגובות

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6
אבא של רוני היקר ! חזק ואמץ !!!! כמה אנחנו זקוקים לאדם שאתה , לא נשכח ולא נסלח !!!!
רומי
5
כל הכבוד רוני היקר!!! יהי רצון שהקב"ה ינקום את דמם של כל הנפטרים והנרצחים. לא רק שהיה יום קשה מאוד לעם ישראל ולמדינת ישראל אלא גם לדעת שכל זה נעשה בידיעה מלאה של כל גורמי הביטחון, הצבא והממשלה. בושה וחרפה לחלק מהאנשים שמנהלים את המדינה הזאת שמאפשרים לגורמים חיצוניים לפגוע בה בכזאת קלות ורק כי נמאס
יונה דילמני
4
תהיה חזק.... אבל לעולם תזכור שצה"ל הוא אותו צהל מלפני ששת הימים מלפני מלחמת יום כיפור ונהיה יותר גרוע בבירוקרטיה צבאית מבצעית...
יוסקה

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