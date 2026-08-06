אירוע חמור ואלים, שעלול היה חלילה להיגמר גרוע הרבה יותר, התחולל היום (חמישי) בשעות אחר הצהריים, כאשר טעות ניווט תמימה כמעט ועלתה בחייהם של אם ובנה הבכור, תושבי המועצה האזורית שומרון.

השניים היו בדרכם מביתם לכיוון העיר עפולה למפגש עם חברים, ובמהלך הנסיעה כיוונה אותם אפליקציית הניווט, ללא סימון או התראה מוקדמת, אל תוך תחומי העיר הפלסטינית ג'נין – שטח A שהכניסה אליו לאזרחים ישראלים אסורה על פי חוק ומסוכנת ביותר.

השניים הבחינו כי נכנסו לאזור מסוכן רק כאשר כלי הרכב שלהם נקלע לעומס תנועה כבד ולפקק במרכז העיר. ברגע שהתנועה החלה להשתחרר מעט, זיהו עשרות מקומיים כי מדובר ברכב בעל לוחית זיהוי ישראלית, ובתוך שניות ספורות החלה התקהלות אלימה וסוערת סביבו. המוני הפורעים הפלסטינים החלו ליידות אבנים, בלוקים ולבנים מטווח קצר לעבר כלי הרכב, ניסו לחסום את נתיב נסיעתו פיזית ואף עשו מאמצים אקטיביים לפתוח את דלתות המכונית כדי לפגוע ביושביה. כתוצאה ממטח האבנים הכבד נגרם נזק סביבתי וחיצוני ניכר לרכב, ובין היתר נופץ כליל החלון האחורי.

ברגעי החרדה, תחת איום ממשי על חייהם, גילתה האם קור רוח. היא מיהרה ליצור קשר טלפוני דחוף עם מוקד הביטחון של המועצה האזורית שומרון, שם עלו מולה המוקדניות שנשארו איתה על הקו ברצף. תוך כדי שהן מרגיעות אותה ומספקות הנחיות מדויקות, הכווינו אותה המוקדניות בזמן אמת כיצד לתמרן בתוך רחובות העיר הצפופים ולהתרחק ממוקדי הסכנה.

האם לחצה על דווקת הגז, האיצה את הרכב בכל הכוח והצליחה להשתחרר מבין הפורעים ולצאת מתחומי העיר ג'נין. השניים המשיכו בנסיעה מהירה עד שהגיעו למעבר גלבוע (ג'למה), שם חברו מיד לכוחות הביטחון והרפואה שחיכו להם במקום, כשהם בריאים ושלמים ללא פציעות גופניות.

מיד עם קבלת הדיווח על האירוע והגעת האזרחים לנקודת המפגש במעבר, קפצו כוחות מיוחדים ולוחמי צה"ל לפעילות מבצעית ממוקדת ונרחבת בתוככי העיר ג'נין. הכוחות נכנסו ישירות אל הזירה שבה התרחשה התקיפה, סגרו חנויות ובתי עסק באזור והחלו בביצוע תחקורים בשטח ומעצרים של חשודים במעורבות במעשה הטרור.

מדובר צה"ל נמסר בהודעה רשמית כי הכוחות פועלים במרחב למעצר מבוקשים. עוד שבו והדגישו במערכת הביטחון כי הכניסה לשטחי A המצויים בשליטה פלסטינית מלאה אסורה לחלוטין, מסוכנת באופן מיידי לישראלים ומהווה עבירה פלילית על החוק.

בעקבות הנס הגדול שרד האירוע, שוחח ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, עם האם ושיבח אותה על התושייה יוצאת הדופן והתפקוד שתחת אש שהצילו את חייה ואת חיי בנה. בדבריו מתח דגן ביקורת חריפה ביותר עלהרשות הפלסטינית, והדגיש כי מדובר בניסיון לינץ' חמור הנובע ישירות מהסתה פרועה. דגן קרא לדרג המדיני ולפיקוד צה"ל להעמיק את הטיפול שורש והפעילות המבצעית נגד תשתיות הטרור לא רק במחנות הפליטים אלא בתוככי גברים והערים הפלסטיניות כולן, על מנת לגרום להרתעה ממשית ולמנוע מאירועים מסכני חיים מסוג זה לחזור על עצמם בעתיד.