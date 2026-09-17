טרגדיה מחרידה: אופנוע התנגש בעוצמה במונית, הנהג נהרג במקום

תאונת דרכים קטלנית ומחרידה התרחשה בשעות אחר הצהריים (חמישי) בכביש 780, בסמוך ליציאה מקריית אתא, כאשר רוכב אופנוע נפגע בעוצמה מרכב פרטי ובהמשך נקבע מותו. מדובר בהרוג חמישי בתאונות דרכים מאז שעות הבוקר.

הדיווח הראשוני על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל בשעה 17:14, וממנו עלה כי במקום זירה קשה במיוחד עם נפגע שרוע על הכביש. לזירת האירוע הוזעקו במהירות כוחות הצלה רבים, בהם חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום, כונני ארגון הצלה ומתנדבי איחוד הצלה, אשר החלו מייד בביצוע בדיקות רפואיות ראשוניות בנפגעים.

עם הגעת הכוחות לזירה התבררה עוצמת הפגיעה. רוכב האופנוע, גבר כבן 35, היה שרוע לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וכשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית ומפציעות קשות מאוד. צוותי הרפואה העניקו לו טיפול חירום מיידי וביצעו סדרת בדיקות רפואיות מקיפות, אך נוכח אופי הפציעות הקריטיות והמשמעותיות, לא נותר להם אלא לקבוע את מותו בזירת התאונה.

פרמדיק מד"א אלכס בוחמן וחובשי מד"א אבי פייבלזון ודוד אברהם שחזרו את רגעי הדרמה והטיפול בזירה הקשה: "ראינו את רוכב האופנוע שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפגע מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו." גם נפתלי רוטנברג, ראש סניף כרמל קריות באיחוד הצלה, וסגנו חיים אבני, תיאר מראות דומים והבהירו כי "מדובר בתאונה עם מעורבות רכב ואופנוע. למרבה הצער נקבע מותו של רוכב האופנוע בזירת התאונה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".

מעבר לפגיעה הקטלנית ברוכב האופנוע, הוענק במקום טיפול רפואי ראשוני גם לנהג הרכב הפרטי, אשר נפגע באורח קל וסבל מחבלות שונות בגופו בעקבות ההתנגשות. חובשי הצלה דוד זר ואבי פייבלזון הוסיפו ודיווחו מהשטח: "כשהגענו למקום, מצאנו רוכב אופנוע, גבר בן 37, מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגע מרכב. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בו בדיקות רפואיות, אך למרבה הצער בשל אופי הפציעות נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותו במקום. כמו כן הענקנו טיפול רפואי ראשוני לנהג הרכב עם חבלות בגופו, והוא פונה במצב קל להמשך טיפול בבית החולים רמב"ם בחיפה."

תאונות דרכים במעורבות רוכבי אופנוע נחשבות לקטלניות במיוחד בכבישי ישראל, בעיקר בשל ההגנה המועטה שמוענקת לרוכב לעומת נוסעי רכב פרטי. כבישים בינעירוניים ואזורי יציאה מהערים, דוגמת כביש 780, מתאפיינים לעיתים קרובות בתנועה מעורבת של כלי רכב כבדים, פרטיים ודו-גלגליים במהירויות משתנות, דבר שמעלה את הסיכון לתאונות קשות במקרה של חוסר תשומת לב או אי-מתן זכות קדימה. כוחות המשטרה ובוחני תנועה הגיעו לזירה כדי לאסוף ממצאים ולחקור את נסיבות התאונה הקשה והגורמים לה.