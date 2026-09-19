אלאור עזריה | ארכיון ( צילום: Wisam Hashlamoun/Flash90 )

נשיא המדינה יצחק הרצוג חתם הערב (מוצאי שבת), ח' בתשרי, על קיצור תקופת המחיקה ברישום הפלילי של אלאור אזריה, וזאת לאחר שבחן את מכלול נסיבות המקרה והשיקולים הנוגעים לבקשה. ההחלטה התקבלה ברוח תקופת הרחמים והסליחות בעם ישראל, ערב יום הכיפורים.

בבית הנשיא הסבירו כי לאחר שנים ארוכות שבהן נשא אזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול הנסיבות, חלוף הזמן והצער שהביע מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. החלטה זו התקבלה גם ברוח הימים הללו ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון, פיוס והיכולת להמשיך קדימה. בבסיס החלטת הנשיא עומדים מספר שיקולים: פרק הזמן המשמעותי שחלף מאז הפרשה, העובדה שנשא בעונש שנגזר עליו, תקופת ההתיישנות על העבירות שביצע שחלפה זה מכבר, נסיבותיו האישיות והמשפחתיות שהשתנו במהלך השנים, ורצונו להסיר את החסמים הניצבים בפניו כיום בתחומי התעסוקה ולפתוח דף חדש בחייו. בפנייתו לנשיא הרצוג, אזריה הדגיש מפורשות כי הוא מכבד את ערכי צה"ל והם יקרים לו, וכיום, כאב לשני ילדים קטנים, הוא מבקש לחנכם לאור ערכים אלה. בפנייתו הוא הביע צער בין היתר על השלכותיה הקשות של הפרשה. יצויין כי כבר בפנייתו הראשונה, שהייתה לנשיא רבלין, הוא קבע כי בהתחשב בניתוח האירוע בדיעבד בלבד, הירי היה טעות מבצעית, ובדיעבד לא היה מבצע אותו. הטריז הסיני: איתות לישראל משמי סעודיה ותוכנית ההגנה יהודה גליקמן | 17.09.26 בתמיכת שר הביטחון כ"ץ ההחלטה התקבלה לאחר שבחודש יולי האחרון פנה שר הביטחון ישראל כ"ץ לנשיא המדינה בבקשה רשמית להעניק חנינה לאזריה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי בעניינו. המהלך הגיע כאשר חלפו למעלה מעשור מאז האירוע שטלטל את המדינה, ואזריה כבר ריצה את מלוא עונש המאסר שנגזר עליו. במכתבו לנשיא, הדגיש שר הביטחון כי "אין זה סביר כי בחלוף עשור, לוחם מצטיין שהורשע בגין עבירה שבוצעה תוך כדי שירותו המבצעי, ימשיך לשלם מחיר כבד". לדבריו, "הדבר מהווה מסר שלילי לבנינו ובנותינו הנשלחים לעמוד אל מול הסכנה ולשרת ביחידות קרביות ובמקומות מסוכנים".

שר הביטחון ישראל כץ ( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

כ"ץ ציין במכתבו כי יש להביא בחשבון את שירותו של אזריה כלוחם וכחובש קרבי מצטיין בחטיבת כפיר, את נסיבות האירוע שהתרחש במהלך פעילות מבצעית מורכבת, ואת המחיר האישי, המשפחתי והציבורי הכבד ששילם לאורך השנים. כמו כן הדגיש את מאמציו של אזריה להשתקם, להקים משפחה ולהשתלב מחדש בשוק העבודה.

הנשיא נתן משקל גם לנסיבות הרפואיות המורכבות שעימן התמודדה משפחת אזריה במהלך השנים שחלפו מאז פרוץ הפרשה, ולשינוי שחל בחייו של אלאור אזריה מאז. בהתחשב בכך, בחלוף כעשור, לאחר שאזריה נשא בעונשו ושילם את חובו לחברה, שהרמטכ"ל דאז רא"ל גדי איזנקוט קיצר את עונשו, סבור הנשיא כי הגיעה העת לאפשר לו להמשיך בחייו.

נשיא המדינה מדגיש כי החלטתו אינה באה לערער או לפגום בהליך המשפטי שהתנהל בפרשה ואינה מהווה בחינה מחודשת שלו. הנשיא רואה בתפקידה של מערכת המשפט הצבאית כלי חיוני בשמירה על שלטון החוק, על ערכי צה״ל, על עקרונותיו ובפרט ההקפדה על טוהר הנשק. הנשיא מבהיר כי מוסד החנינה הוא מוסד של חסד, הוא אינו ערכאת ערעור. גם אזריה בפנייתו הבהיר כי אין לו כוונה לפתוח את הנושא מחדש.

לאור זאת, בהתחשב גם בעמדות שהוצגו בנושא בעבר ובהווה על ידי נושאי משרה רלוונטיים, קיבל הנשיא הרצוג את המלצתו של שר הביטחון ישראל כץ, לקצר מיידית את הרישום הפלילי של אלאור אזריה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

כזכור, בשנת 2016 אזריה חיסל מחבל מנוטרל שביצע פיגוע במהלך חגיגות הפורים ביישוב היהודי בחברון, הוא הורשע ונכלא. לפני כארבע שנים התחתן אזריה בשעה טובה ומוצלחת עם בת זוגו שקד אשר, והוא אב לשני ילדים קטנים.