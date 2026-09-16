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הגיע יומו: המחבל שחטף את לוחמי השיריון בתיעוד שזעזע את המדינה חוסל

ג'האד אסמעיל, ראש חוליית נוח'בה, חוסל בתקיפה מדויקת • לקח חלק בחטיפת לוחמי השריון מטנק 3 ובהרג סמל שקד דהן ז"ל | המשיך לתכנן מתווי טרור והפר את הפסקת האש (צבא וביטחון)

1תגובות
רגעי החיסול
רגעי החיסול (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צה"ל וכוחות פיקוד הדרום תקפו בשבוע שעבר במרחב חאן יונס שבדרום רצועת וחיסלו את המחבל ג'האד סמיח מחמוד אסמעיל, ששימש כראש חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. כך הודיע היום (רביעי) דובר צה"ל.

החיסול הגיע בעקבות מידע מודיעיני ומתוך מטרה להסיר את האיום הישיר שהיווה המחבל על כוחות צה"ל ועל ביטחון אזרחי מדינת ישראל.

מנתוני מערכת הביטחון עולה כי המחבל הבכיר לקח חלק פעיל ומרכזי באירועי הטבח הקשים ב-7 באוקטובר. במסגרת זו, פשט אסמעיל יחד עם חוליית הטרור שעמד בראשה ממרחב דרום רצועת עזה אל תוך שטח מדינת ישראל.

במהלך הפלישה, לקח המחבל חלק ישיר בהיתקלות מול לוחמי השריון מטנק מספר 3, קרב שבמהלכו נפגע נהג הטנק סמל שקד דהן ז"ל. ממנו נחטפו לעזה לוחמי השריון סרן עומר נאוטרה ז"ל, סמ"ר עוז דניאל ז"ל וסמל נמרוד כהן. התיעוד מרגעי החטיפה זעזע את המדינה.

מצה"ל נמסר כי לאורך חודשי המלחמה הארוכים, המשיך המחבל לשמש גורם עוין ופעיל בשטח, והיה מעורב באופן ישיר בשורת מארבים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל שפעלו ברצועה.

עוד צוין כי בתקופה האחרונה, ולאור ההתפתחויות בשטח, הספיק המחבל לקדם ולתכנן מתווי טרור נוספים שכוונו נגד כוחות צה"ל ונגד אזרחי ישראל, תוך שהוא מבצע הפרה שיטתית ובוטה של הפסקת האש. לנוכח איומים אלו, הוחלט לפעול ולחסלו.

בצבא מדגישים כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים בעוצמה במרחב בהתאם להסכמים השונים, והם ערוכים ומוכנים להמשיך ולפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי בשטח.

החיסול מצטרף לשורת פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. בשבוע שעבר חוסלו גם רפאת אבו זמר, מפקד פלוגה במטה המבצעים של חמאס, ומחמד עגור, פעיל בייצור אמצעי לחימה. שני המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש.
עזהחיסולנמרוד כהןעומר נאוטרה

1 תגובות

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למה לא מחסלים את הארכי מחבלים חאלד משעל, חליל אל ח'יה ומוסה אבו מרזוק ???
צבי

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